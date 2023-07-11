Зачем в самолетах пепельницы, если на борту нельзя курить - стюардесса ответила

В современных самолетах курение запрещено из соображений безопасности и здоровья. Тем не менее, вы можете заметить, что на борту самолета до сих пор есть пепельницы.
Почему в туалете самолета нельзя курить?
Курение в туалете самолета запрещено по закону и правилам авиации. Основная причина запрета - безопасность. Курение в туалете может привести к пожару, так как в туалетах обычно присутствует много легковоспламеняющихся материалов и вентиляционная система, которая может распространить огонь по всему самолету.
Почему раньше можно было курить в самолете?
В прошлом, когда курение было общепринятой практикой, правила авиации и законодательство не были столь строгими в отношении курения на борту самолета. Пассажиры имели право курить в определенных зонах или на специально отведенных местах в салоне.
Почему в самолетах до сих пор есть пепельницы - отвечает стюардесса
Стюардесса, которая делится кадрами со своей жизни на YouTube призналась, что ей очень часто задают такой вопрос. Она заявила, что требование о наличии пепельницы на двери туалета или рядом с ней обеспечивает удобное место для утилизации сигарет. Тем самым гарантирует, что есть место для утилизации таких материалов в случае несоблюдения правила "не курить".