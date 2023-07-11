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Зачем в самолетах пепельницы, если на борту нельзя курить - стюардесса ответила

Сергей Кущ
11 июля 2023, 13:49 обновлено 11 июля, 13:49
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Курение в самолете запрещено по закону и правилам авиации, но пепельницы до сих пор не убирают.
Зачем в самолетах пепельницы, если на борту нельзя курить
Зачем в самолетах пепельницы, если на борту нельзя курить / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В современных самолетах курение запрещено из соображений безопасности и здоровья. Тем не менее, вы можете заметить, что на борту самолета до сих пор есть пепельницы.

Почему в туалете самолета нельзя курить?

Курение в туалете самолета запрещено по закону и правилам авиации. Основная причина запрета - безопасность. Курение в туалете может привести к пожару, так как в туалетах обычно присутствует много легковоспламеняющихся материалов и вентиляционная система, которая может распространить огонь по всему самолету.

Почему раньше можно было курить в самолете?

В прошлом, когда курение было общепринятой практикой, правила авиации и законодательство не были столь строгими в отношении курения на борту самолета. Пассажиры имели право курить в определенных зонах или на специально отведенных местах в салоне.

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Почему в самолетах до сих пор есть пепельницы - отвечает стюардесса

Стюардесса, которая делится кадрами со своей жизни на YouTube призналась, что ей очень часто задают такой вопрос. Она заявила, что требование о наличии пепельницы на двери туалета или рядом с ней обеспечивает удобное место для утилизации сигарет. Тем самым гарантирует, что есть место для утилизации таких материалов в случае несоблюдения правила "не курить".

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