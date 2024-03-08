Причина неочевидна: эксперт назвала главный признак того, что отношения обречены

Ведущий эксперт по вопросам отношений Дебби Риверс призывает людей обратить внимание на признак, который, по ее словам, является "убийцей отношений".

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Какие признаки того, что отношения обречены - что "убивает" отношения / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

По словам ведущего эксперта в сфере отношений, есть один особый признак того, что любые отношения обречены.

Не секрет, что иногда наша вторая половинка может действовать нам на нервы - но, в конце концов, это, как правило, ничего серьезного, и мы все равно любим ее. Но австралийский эксперт по вопросам отношений и тренер по свиданиям Дебби Риверс обнаружила, что есть один огромный признак того, что ваши отношения "обречены", и он может быть "главным предвестником развода".

Убийцей отношений, по мнению профессионала, является "презрение". Официальное определение презрения - "ощущение, что человек или вещь ничего не стоят или не достойны внимания", и Дебби предупредила, что если пары начинают проявлять это, то это начало конца.

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Понятие презрения к кому-то - это ощущение того, что он "ниже", и это то, что, по мнению Дебби, может положить конец любым отношениям. Она утверждает, что оно также включает в себя чувство "гнева" и "обиды". Она рассказала The Mail, что некоторые из распространенных признаков пренебрежения могут включать такие вещи, как оскорбления, сарказм, закатывание глаз или насмешки.

Дебби также сказала, что поведение, будто вы "лучше своего партнера", а также обзывания и враждебный юмор также убивают любые отношения.

"Это ощущение, что они ниже вас - атмосфера превосходства. Трудно решить проблему, если у вашего партнера возникает мысль/сообщение о том, что вы испытываете к нему отвращение".

Это может происходить от "долговременных обид", а также от пар, которые могут иметь нерешенные проблемы - что приводит к негативным мыслям о партнере, которые вызывают презрение. Эксперт по отношениям объяснил, что это отличается от критики еще и тем, что презрение затрудняет решение проблемы.

Это утверждение поддержал ведущий австралийский эксперт по вопросам отношений доктор Лурве, который также сказал, что презрение - это: "Тот токсичный коктейль из неуважения, снисхождения и общего чувства превосходства по отношению к партнеру".

Она посоветовала, что для пар "очень важно" признать, что это происходит, и немедленно решить эту проблему.

"Открытое, честное общение и стремление к взаимоуважению могут служить мощными противоядиями от презрения, способствуя созданию более здоровых и прочных связей".

Она призвала людей приложить "коллективные усилия", чтобы выявить и искоренить любые чувства презрения и взамен заменить их положительными ценностями. Важно, чтобы ваш партнер чувствовал, что его любят и уважают, и, по ее словам, это может создать долговременную любовь.

Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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