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Как понять, что пора расстаться: этот тест расскажет, когда бежать от партнера

Лидия Неплях
2 февраля 2024, 15:45
Узнайте, насколько крепки ваши отношения, с помощью нового научного теста.
Как понять, что пора расстаться: этот тест расскажет, когда бежать от партнера
Как понять, что пора прекратить отношения/ Коллаж Главред, фото flickr (Kelci MacDonald, Vincent Miao)

Вы когда-нибудь задумывались, здоровые ли у вас отношения с партнером? Все мы проходим через трудные периоды в наших отношениях, но то, как вы решаете эти проблемы, может многое сказать об общей прочности вашей связи.

Достаточно ли вы с партнером общаетесь, уважаете ли границы друг друга и сопереживаете ли друг другу - все это может служить доказательством того, что ваши отношения здоровы. И теперь существует официальный научный тест, который, как утверждается, способен оценить ваши романтические отношения и точно сказать, что вы делаете правильно - а что нет, пишет Mirror.

Как понять что отношениям конец - тест

Тест был составлен людьми, профессионально занимающимися психологией и исследованиями человека, и размещен в интернете на сайте IDRLabs.

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Согласно описанию теста, в нем говорится, что ни одни отношения не бывают идеальными, и периодически возникающие проблемы - это нормально, однако в здоровых отношениях оба партнера стремятся работать вместе, чтобы преодолеть трудности и сохранить любящую, уважительную и полноценную связь. Отношения, в которых постоянно отсутствуют эти качества, считаются нездоровыми.

Как же пройти тест? Для начала вам нужно зайти на сайт IDRLabs, где находится тест "Здоровые отношения". Он бесплатный, и его заполнение займет у вас всего пару минут.

Тест состоит из 40 утверждений, ответы на которые даются по скользящей шкале, показывающей, согласны вы или не согласны с поставленными вопросами. Например, одно утверждение гласит: "Мы решаем конфликты напористо и уважительно", а другое: "Мы поддерживаем индивидуальный рост и совершенствование друг друга".

После того как всем утверждениям будет присвоена оценка "согласен" или "не согласен", перед вами появится общая диаграмма, подобная той, что изображена выше. Она показывает, насколько здоровы или нездоровы ваши отношения в некоторых ключевых областях, включая общение, командную работу, эмпатию и доверие. Эта диаграмма позволит вам увидеть, какие части ваших отношений уже сильны, а над какими - если таковые имеются - стоило бы поработать.

Тест оценит ваши отношения по нескольким ключевым параметрам
Тест оценит ваши отношения по нескольким ключевым параметрам / Фото: IDRLabs

Наконец, вы получите общую картину того, насколько здоровы ваши отношения. Затем сайт объясняет, что означает каждая из категорий и как они влияют на ваши отношения. Однако викторина не претендует на то, чтобы заменить профессиональную оценку.

"Как издатели этого бесплатного теста, позволяющего проверить ваши отношения на наличие характеристик каждого элемента здоровых отношений, мы постарались сделать тест как можно более надежным и валидным, подвергнув его статистическому контролю и проверке", - пояснили издатели викторины.

Однако бесплатные онлайн-тесты, подобные данному тесту, не дают профессиональных оценок или рекомендаций любого рода.

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