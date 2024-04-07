Чем бюджетно закрыть окна от солнца: как уберечь жилье от жары

Чем бюджетно закрыть окна от солнца?
В жаркие времена года из-за солнечного света любое помещение может перегреваться, а обивка и мебель - соответственно, выгорать. Поэтому окна от Солнца желательно прикрывать, сообщает проект "СтандартВікна".
Бюджетные способы закрыть окна от солнца:
1. Шторы:
Из простых материалов:
Сшить шторы из бязи, ситца или сатина.
Использовать старые простыни или пододеяльники.
Применить тюль в два слоя.
Жалюзи:
Вертикальные или горизонтальные жалюзи из пластика или ткани.
Римские шторы.
Рулонные шторы (день-ночь).
2. Пленка:
Солнцезащитная:
Наносят на окна снаружи.
Зеркальная, тонировочная, цветная.
Самоклеящаяся:
Легко наклеить и снять.
Пропускает свет, но рассеивает его.
3. Подручные средства:
Обои:
Свернуть в рулоны и закрепить на окнах.
Можно использовать остатки обоев.
Фольга:
Прикрепить к окну с помощью скотча.
Эффективно отражает солнечные лучи.
Газеты:
Смочить водой и приклеить к окну.
Бюджетный, но не самый эстетичный вариант.
4. Внешние способы:
Маркизы:
Тент, который устанавливается над окном.
Защищает от солнца и дождя.
Рафшторы:
Фасадные жалюзи.
Эффективно регулируют освещение.
Как затемнить окна без штор?
Существует несколько способов затемнить окна без штор:
1. Жалюзи:
Вертикальные или горизонтальные:
Из пластика, дерева или ткани.
Легко регулировать уровень освещения.
Римские шторы:
Компактные и практичные.
Подходят для окон разных размеров.
Рулонные шторы:
День-ночь - вариант с чередованием прозрачных и непрозрачных полос.
Полностью затемняют помещение.
2. Пленка:
Солнцезащитная:
Наносится на окна снаружи.
Зеркальная, тонировочная, цветная.
Самоклеящаяся:
Легко наклеить и снять.
Пропускает свет, но рассеивает его.
3. Декоративные элементы:
Ролеты:
Из бамбука, дерева или ткани.
Эффектно смотрятся в интерьере.
Витражи:
Красивое и практичное решение.
Защищают от солнца и посторонних взглядов.
Декоративные наклейки:
Легко наносятся и снимаются.
Могут быть разных цветов и дизайнов.
4. Внешние способы:
Маркизы:
Тент, который устанавливается над окном.
Защищает от солнца и дождя.
Рафшторы:
Фасадные жалюзи.
Эффективно регулируют освещение.
5. Подручные средства:
Газеты:
Смочить водой и приклеить к окну.
Бюджетный, но не самый эстетичный вариант.
Одеяла или пледы:
Закрепить на окнах с помощью скотча или булавок.
Подходит для временного затемнения.
Можно ли клеить фольгу на окна?
Клеить фольгу на окна можно, но с осторожностью.
Плюсы:
- Защита от солнца: Фольга отражает солнечные лучи, поэтому она может помочь вам сохранить прохладу в жаркую погоду.
- Конфиденциальность: Фольга может сделать окна непрозрачными, что обеспечит вам конфиденциальность.
- Декор: Фольга может быть использована для создания интересных декоративных эффектов на окнах.
Минусы:
- Внешний вид: Фольга может сделать ваши окна непривлекательными.
- Ущерб окнам: Клей, используемый для приклеивания фольги, может повредить поверхность окон.
- Потеря света: Фольга блокирует значительную часть света, что может сделать помещение темным.
Рекомендации:
- Используйте клей, который легко удаляется: Это поможет вам избежать повреждения окон.
- Не клейте фольгу на все окно: Оставьте часть окна открытой, чтобы впустить свет.
- Используйте фольгу временно: Снимайте фольгу после того, как она вам больше не нужна.
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