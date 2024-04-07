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Чем бюджетно закрыть окна от солнца: как уберечь жилье от жары

Дмитрий Видоменко
7 апреля 2024, 13:11
"Чем бюджетно закрыть окна от солнца?" - лето уже не за горами, а, значит, пора готовиться к жаре и к слепящим лучам светила в квартирах.
Окно, фольга
Чем бюджетно закрыть окна от солнца? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Чем бюджетно закрыть окна от солнца?

В жаркие времена года из-за солнечного света любое помещение может перегреваться, а обивка и мебель - соответственно, выгорать. Поэтому окна от Солнца желательно прикрывать, сообщает проект "СтандартВікна".

Бюджетные способы закрыть окна от солнца:

1. Шторы:

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Из простых материалов:

Сшить шторы из бязи, ситца или сатина.

Использовать старые простыни или пододеяльники.

Применить тюль в два слоя.

Жалюзи:

Вертикальные или горизонтальные жалюзи из пластика или ткани.

Римские шторы.

Рулонные шторы (день-ночь).

2. Пленка:

Солнцезащитная:

Наносят на окна снаружи.

Зеркальная, тонировочная, цветная.

Самоклеящаяся:

Легко наклеить и снять.

Пропускает свет, но рассеивает его.

3. Подручные средства:

Обои:

Свернуть в рулоны и закрепить на окнах.

Можно использовать остатки обоев.

Фольга:

Прикрепить к окну с помощью скотча.

Эффективно отражает солнечные лучи.

Газеты:

Смочить водой и приклеить к окну.

Бюджетный, но не самый эстетичный вариант.

4. Внешние способы:

Маркизы:

Тент, который устанавливается над окном.

Защищает от солнца и дождя.

Рафшторы:

Фасадные жалюзи.

Эффективно регулируют освещение.

Как затемнить окна без штор?

Существует несколько способов затемнить окна без штор:

1. Жалюзи:

Вертикальные или горизонтальные:

Из пластика, дерева или ткани.

Легко регулировать уровень освещения.

Римские шторы:

Компактные и практичные.

Подходят для окон разных размеров.

Рулонные шторы:

День-ночь - вариант с чередованием прозрачных и непрозрачных полос.

Полностью затемняют помещение.

2. Пленка:

Солнцезащитная:

Наносится на окна снаружи.

Зеркальная, тонировочная, цветная.

Самоклеящаяся:

Легко наклеить и снять.

Пропускает свет, но рассеивает его.

3. Декоративные элементы:

Ролеты:

Из бамбука, дерева или ткани.

Эффектно смотрятся в интерьере.

Витражи:

Красивое и практичное решение.

Защищают от солнца и посторонних взглядов.

Декоративные наклейки:

Легко наносятся и снимаются.

Могут быть разных цветов и дизайнов.

4. Внешние способы:

Маркизы:

Тент, который устанавливается над окном.

Защищает от солнца и дождя.

Рафшторы:

Фасадные жалюзи.

Эффективно регулируют освещение.

5. Подручные средства:

Газеты:

Смочить водой и приклеить к окну.

Бюджетный, но не самый эстетичный вариант.

Одеяла или пледы:

Закрепить на окнах с помощью скотча или булавок.

Подходит для временного затемнения.

Окно, фольга

Можно ли клеить фольгу на окна?

Клеить фольгу на окна можно, но с осторожностью.

Плюсы:

  • Защита от солнца: Фольга отражает солнечные лучи, поэтому она может помочь вам сохранить прохладу в жаркую погоду.
  • Конфиденциальность: Фольга может сделать окна непрозрачными, что обеспечит вам конфиденциальность.
  • Декор: Фольга может быть использована для создания интересных декоративных эффектов на окнах.

Минусы:

  • Внешний вид: Фольга может сделать ваши окна непривлекательными.
  • Ущерб окнам: Клей, используемый для приклеивания фольги, может повредить поверхность окон.
  • Потеря света: Фольга блокирует значительную часть света, что может сделать помещение темным.

Рекомендации:

  • Используйте клей, который легко удаляется: Это поможет вам избежать повреждения окон.
  • Не клейте фольгу на все окно: Оставьте часть окна открытой, чтобы впустить свет.
  • Используйте фольгу временно: Снимайте фольгу после того, как она вам больше не нужна.

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