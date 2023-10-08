По кошельку не ударят: мастер показал 3 бюджетных материала для утепления деревянных окон за 5 минут

Холода в Украине уже настают, а это значит, что нужно подготовить все окна к суровым холодам. Как утеплить старые советские окна рассказал один из оконных мастеров в TikTok.
Чем заклеить деревянные окна на зиму
Самый простой способом, как утеплить окно - газета. Этот метод использовали еще в советское время, но он не утратил актуальности и сейчас. Для этого газету нужно свернуть в трубочку, намочить в воде и заткнуть ней все щели. Поверх газеты наклеить полоску бумаги, смочив ее предварительно в мыльном растворе. Этот способ не дает стопроцентного результата, но на крайний случай вполне сгодится.
На очереди - бумажный скотч и паралон. Наверное, это самый распространенный способ утепления деревянных окон. Для этого нужно взять паралон и клейкой частью приложить к окну. Дальше нужно заклеить паралон скотчем, этот способ надежней газеты и подходит для тех окон, между створок которых большие щели. В этом случае паралон заполнит их и не даст холоду проникнуть в дом.
Последний бюджетный способ утепления окон - теплоизояционная пленка. Ее можно купить в строительном магазине. Наклеивается на оконное стекло и сохраняет тепло в доме. Этот способ, по сравнению с другими, самый эффективный.
Смотрите видео, чем заклеить деревянные окна на зиму:
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А вы уже утеплили окна?♬ оригинальный звук - Кирилл - эксперт в ремонте?
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