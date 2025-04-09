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Таможенная война Трампа набирает обороты: мировые цены на нефть снизились

Руслан Иваненко
9 апреля 2025, 12:36
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Падение цен на нефть открывает возможности для удешевления топлива в Украине.
Трамп, нефть
Мировые цены на нефть снижаются / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко о главном:

  • Снижение цен может повлиять на стоимость топлива в Украине
  • Brent и WTI подешевели до самого низкого уровня за 4 года

Мировые цены на нефть демонстрируют стремительное снижение, достигнув самых низких отметок за последние четыре года. Причиной такого падения аналитики называют обострение торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, что может негативно повлиять на спрос в крупнейших экономиках мира. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,39 доллара (2,21%) - до 61,43 доллара за баррель по состоянию на 6:55 GMT. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,50 доллара (2,52%) - до 58,08 доллара. Оба контракта в течение сессии потеряли до 4%, после чего частично отыграли позиции.

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С 9 апреля вступили в силу пошлины президента Дональда Трампа на китайские товары в размере 104%. Впоследствии США повысили тарифы еще на 50%, после того как Пекин отказался отменить зеркальные ограничения до установленного дедлайна.

"Агрессивные ответные меры Китая снижают шансы на скорое заключение соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира, вызывая растущие опасения относительно экономической рецессии во всем мире", - заявил Е Линь, вице-президент по рынкам нефтяных товаров компании Rystad Energy.

Позиция Китая

В ответ Китай заявил, что не позволит США диктовать условия, после очередных угроз Трампа ввести дополнительные 50% пошлины, если Пекин не отменит сборы на уровне 34%.

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила жесткую позицию Вашингтона:

"Такие страны, как Китай, которые решили отомстить и попытались удвоить свое плохое обращение с американскими работниками, совершают ошибку. У президента Трампа стальной хребет, и он не сломается", - заявила она.

В то же время она воздержалась от комментариев относительно возможного снижения пошлин на китайские товары.

ОПЕК, ОПЕК+ нефть, инфографика
Нефть / Инфографика: Главред

Напомним, первые 20% пошлин Трамп ввел еще в начале своей президентской каденции. Дополнительные 34% появились 2 апреля, а еще 50% - после решения Китая ввести зеркальные меры.

Влияние цен на нефть на войну и экономику Украины

Из-за снижения мировых цен на нефть российский сорт ESPO впервые опустился ниже западного ценового потолка в 60 долларов за баррель. Другой ключевой сорт - Urals - упал до 50 долларов. Это ухудшает состояние российского бюджета, ограничивая возможности финансирования военных расходов.

Для Украины снижение цен на нефть может положительно сказаться на стоимости топлива. Ожидается, что в течение нескольких недель цены на бензин на АЗС снизятся на 2-3 гривны за литр.

Введение пошлин США - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами. Американский лидер заявил, что пошлины вернут "золотой век".

Ранее сообщалось о том, что решение Трампа о пошлинах - провокация глобальной торговой войны, сказал Главреду политолог Петр Олещук. По его мнению, Трамп уничтожает единство Запада, что приведет к изменению геополитического порядка. Следующий президент Штатов уже не сможет исправить ситуацию.

Кроме того сообщалось о том, что США не применили тарифы против России, КНДР, Беларуси и Ирана. В Белом доме объяснили, что Штаты не торгуют с этими странами.

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Кто такой Си Цзиньпин?

Си Цзиньпин - китайский государственный, политический и партийный деятель. Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР, и председатель Центрального военного совета КНР и Компартии.

В 2016 году партия присвоила ему титул "основного" лидера, поскольку Си занимает руководящие должности в партии, армии, и является главой государства, пишет Википедия.

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нефть пошлины бензин Дональд Трамп Си Цзиньпин
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