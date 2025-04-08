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Как сохранить деньги во время экономической нестабильности: советы банкира

Руслан Иваненко
8 апреля 2025, 18:50
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Как выбрать выгодные депозиты на ближайшие месяцы.
золото, евро
Куда выгодно инвестировать / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Банкир поделился советами по управлению финансами
  • Доллар и евро будут оставаться стабильными, выгоднее инвестировать в депозиты

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и войну, украинцы имеют возможности для сохранения своих средств. Банкир Сергей Мамедов в комментарии для УНИАН поделился советами по разумному распоряжению финансами на ближайшие три месяца.

"Для сохранения средств важно, чтобы их доходность по крайней мере перекрывала инфляцию", - подчеркнул эксперт.

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Доллар или евро: что выгоднее

По словам Мамедова, стоит сравнивать евро с долларом. Его прогноз на ближайшие месяцы: курс евро к доллару будет оставаться стабильным, и разница между валютами не превысит 10%. Доллар также будет оставаться стабильным с колебанием курса от 41,8 до 42,8 грн за доллар. Покупка долларов не принесет значительной прибыли, поэтому инвестировать в евро имеет смысл только для индексации активов.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Выгодное время для депозитов

С апреля украинские банки предложили выгодные условия для депозитов. В этот период, который продлится до конца июня, ставки на краткосрочные вклады могут достигать 13-13,5% годовых, средние ставки по депозитам на 6-9 месяцев - 13,5-14,5%, а на годовые вклады - до 16-17%. Однако с учетом налогов, чистый доход составит от 9,5% до 12%.

Банкир советует выбирать депозит в зависимости от финансовых целей. Для тех, кто хочет гибкости, идеальным выбором будет вклад на 3-9 месяцев.

Золото как надежный инструмент

Еще один вариант для сохранения средств - банковское золото. Благодаря росту его стоимости на мировых рынках, это стало надежным инструментом для защиты капитала. Однако эксперт предупреждает: золото - это стратегия на долгие годы, а не способ быстрого заработка.

Эти советы помогут украинцам грамотно управлять своими средствами в условиях экономической нестабильности.

Другие экономические новости Украины

Как сообщал Главред, 7 апреля НБУ снизил официальный курс доллара до 41,19 грн - это самый низкий показатель с октября 2024 года. Евро также подешевел до 45,55 грн.

Ранее сообщалось, что цена на яйца будет меняться волнами. На стоимость этого продукта влияет несколько факторов - погодные условия, цены на электроэнергию, тепло и корм.

Напомним, цены на мясо "подскочат" аж на 10% - известно, какие виды мяса подорожают больше всего. Сейчас мясо дорожает, потому что цена на зерновую группу достаточно высока.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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