Только одна привычка водителей может снизить стоимость авто: какая причина

Владельцы автомобилей могут потерять много средств из-за одной простой и типичной ошибки.

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Что влияет на стоимость авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что влияет на стоимость авто

Можно ли есть в салоне авто

Подержанные автомобили очень популярны в Украине. Многие хотят продать свое авто по выгодной цене, но лишь одна повседневная привычка водителя может снизить цену.

Главред решил разобраться, что влияет на стоимость авто при продаже.

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Что не стоит делать в салоне авто

Опытный торговец автомобилями Том Кершоу рассказал, что простой прием пищи в автомобилях может снизить его стоимость, пишет express.co.uk.

По его словам, остатки еды скапливаются в подстаканниках, обивке дверей и даже под сиденьями, что создает плохое впечатление.

"Люди не осознают, как быстро несколько перекусов могут уничтожить ценность. Почти все подержанные автомобили, которые поступают - даже те, которые выглядят безупречно - имеют пятна или запахи от еды или напитков", - подчеркнул он.

Жир, сахар и кофе могут повредить обивку и впитаться в сиденья, образуя запахи, которые не сможет полностью устранить ни одна быстрая чистка.

Поэтому водителям рекомендуют есть вне транспортного средства или держать салфетки под рукой, чтобы очистить любые разлитые вещества непосредственно перед тем, как они впитаются в обивку.

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