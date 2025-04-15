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Визит Трампа в Украину: в Белом доме ответили на приглашение Зеленского

Виталий Кирсанов
15 апреля 2025, 22:58
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Ранее Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину.
Трамп пока не планирует визит в Украину
Трамп пока не планирует визит в Украину / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Что сказали в Белом доме:

  • Окружение президента США не знает, согласится ли он посетить Украину
  • Трамп видел приглашение Зеленского

Президент США Дональд Трамп пока не планирует посещать Украину по приглашению украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом на брифинге 15 апреля заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

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По ее словам, окружение президента США не знает, согласится ли он в будущем посетить Украину по приглашению Зеленского.

"Я не знаю, на самом деле я не говорила с президентом об этом", - отметила Ливитт в ответ на вопрос, видел ли глава Белого дома обращение Владимира Зеленского с приглашением посетить Украину, и была ли какая-то реакция со стороны Трампа.

В то же время, она выразила уверенность, что президент США видел это приглашение.

"Я могу спросить его, что он думает. И, конечно, у меня нет (для объявления – ред.) никаких планов по потенциальной поездке в Украину", - отметила Ливитт.

Приглашение Трмпа в Украину - что известно:

Президент Владимир Зеленский заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу стоит приехать в Украину, прежде чем продолжать воплощать свой мирный план. Об этом глава государства сказал в интервью программе "60 минут" на американском канале CBS. По словам Зеленского, находясь в Украине, Трамп мог бы "понять, что здесь происходит".

Как писал Главред, в этом же интервью Зеленский заявил, что сейчас на карту поставлена ​​безопасность всего мира, есть риск мировой войны. По его словам, полномасштабная война с Россией может обостриться, если Украина при поддержке своих союзников не выступит решительно против дальнейшего военного продвижения РФ.

Российский диктатор Владимир Путин пытается различными способами затянуть переговоры с США по войне в Украине. Путин считает, что американский лидер Дональд Трамп "заинтересован в легкой победе, а не в сложном компромиссе". Об этом говорится в аналитической статье CNN.

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