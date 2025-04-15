ВСУ отомстили за Сумы и вступление Украины в НАТО: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 15 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 15 апреля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли детали

Армия РФ продвинулась в Донецкой области и в Курской областях. Свежие карты в ночь на 15 апреля опубликовал аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на разных направлениях фронта.

видео дня

В США готовят ужесточение санкций против РФ: что известно

Представители Демократической партии в Конгрессе США представили законопроект, призванный усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести жесткие санкции против Москвы. Документ еще не опубликован публично, пишет Reuters.

После мощных взрывов горят дома: в РФ пожаловались на массированную атаку дронов

Массированная атака дронов произошла в Курске в ночь на вторник, 15 апреля, в результате чего прогремели взрывы и вспыхнул пожар в жилом доме.

Как пишет Telegram-канал Astra, около 2:30 ночи жители Курска сообщали о большом количестве взрывов.

РФ переходит в наступление с новой тактикой: в ISW раскрыли тревожный прогноз

На фронте российская оккупационная армия начала массово использовать бронетехнику после периода ее ограниченного применения.

Как говорится в отчете Института изучения войны, представители Сил обороны сообщают о российских усиленных механизированных штурмах.

Приближается соглашение о мире: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны достигли взаимопонимания. Об этом заявил Уиткофф в интервью Fox News.

Спецпредставитель Трампа сообщил, что это была его третья встреча с Путиным. Длилась она почти пять часов. В переговорах участвовали его ключевые советники - Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Трампа склоняют изменить подход к Москве: в WSJ выяснили, о чем идет речь

Среди старших советников президента США Дональда Трампа возникли разногласия после российского ракетного удара по Сумах. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Кит Келлог советуют главе Белого дома более скептически относиться к стремлению РФ к миру с Украиной, заявляя, что российский диктатор Владимир Путин еще не проявил настоящего интереса к прекращению войны.

В то же время спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф после двух встреч в Москве считает, что Путин хочет заключить мир. И Трамп якобы больше склоняется к его позиции, пишет издание.

Предположение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон становится на сторону Москвы является "абсурдным", заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В интервью UnHerd он напомнил о том, что критиковал Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину с февраля 2022 года.

РФ идет на штурм с новыми резервами: в ВСУ назвали самые опасные направления

За прошедшие сутки фиксировались попытки российских оккупантов улучшить свое тактическое положение в так называемой "серой зоне" возле населенного пункта Сотницкий Казачок.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Одной категории военных сократили базовую подготовку: кого это касается

В Украине обновили программу базовой общей военной подготовки (БОВП). Нагрузку на военнослужащих, которые относятся к категории "ограниченно годных", уменьшили. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, ссылаясь на принятое решение Главнокомандующего ВСУ.

Главу Сумской ОГА Владимира Артюха уволили после ракетного удара РФ

Во вторник, 15 апреля, Кабмин согласовал увольнение главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. На его должность назначили Олега Григорова. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Силы обороны вернули под контроль Днепроэнергию: генерал ВСУ раскрыл детали

Украинские военные вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия Волновахского района Донецкой области.

ВСУ также улучшили тактическое положение на двух критических направлениях, сообщил в Facebook командир тактической группировки ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Похолодание накроет несколько областей: где резко снизится температура и будет дождь

Погода в Украине в среду, 16 апреля, будет в целом теплой. В большинстве областей в течение дня ожидается +18...+23 градуса.

Однако в этот день в северных областях (кроме Сумской области) ожидается кратковременное похолодание. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет

Силы обороны Украины сбили 26 вражеских БпЛА минувшей ночью, 19 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 15 апреля (с 19.30 14 апреля) противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" / KN-23 и 52-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Силы обороны Украины нанесли удар по расположению воинской части 448-й ракетной бригады ВС РФ в Курской области.

"Сегодня ночью Силами обороны Украины было поражено в/ч 35535, то есть ППД 448-й ракетной бригады в селе Клюква на Курщине", - сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

КНДР отправила России почти 16 тыс. контейнеров с боеприпасами: детали от Newsweek

Северная Корея в течение 18 месяцев отправила стране-агрессору России более 15 800 контейнеров с боеприпасами.

КНДР стала критически важным поставщиком для России в ее войне против Украины. Об этом сообщает Newsweek, анализируя спутниковые снимки.

США сорвали заявление G-7 с осуждением удара по Сумах из-за "диалога" с РФ - СМИ

США отказались поддержать совместное заявление стран G7, которое должно было осудить один из самых кровавых ракетных ударов России по Украине в 2025 году - атаку по Сумах, унесшую жизни 35 человек. Администрация Трампа аргументировала свое решение тем, что не хочет разрушать возможность для продолжения диалога с Москвой. Об этом пишет Bloomberg.

"Эта авантюра похоронит Украину до конца года": Свитан назвал большой риск для украинцев

Украине нельзя соглашаться на паузу в войне, ведь страна-агрессор Россия в этот период времени только накопит силы, чтобы ударить по нашему государству еще сильнее.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду. Он отметил, что Россия ставит в строй примерно 30 тысяч захватчиков в месяц, и 30 тысяч оккупантов минусуют украинские военные за это время на линии фронта. По его словам, примерно такой же баланс останется до конца 2025 года.

Соглашение с РФ по пяти регионам Украины: Зеленский решительно ответил Виткоффу

Президент Украины Владимир Зеленский решительно отреагировал на заявления спецпредставителя США Стива Уиткоффа относительно возможной сделки с Россией, которая касается оккупированных территорий. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам рабочей встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе, сообщает канал Мы-Украина.

"Надень мне крестик": как женщина с ребенком спаслась из горящего автобуса в Сумах

13 апреля российские оккупанты жестоко и безжалостно ударили по центру Сум двумя баллистическими ракетами, унеся жизни многих мирных людей. В автобусе смерти была Татьяна со своей маленькой дочкой Лизой. Кадры с окровавленными лицами мамы с ребенком облетели весь мир. Татьяна рассказала удивительные подробности того, что произошло до и после ракетного удара. Видео разлетелось в Сети.

Мощная месть за Сумы: ВСУ влупили по ракетной бригаде, которая атаковала центр Сум

Украинские защитники ударили по пункту постоянной дислокации 448-й ракетной бригады РФ в Курской области. Именно они нанесли ракетный удар по центру Сум в Вербное воскресенье. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

Погода в Украине 16 апреля будет достаточно теплой, но во многих областях будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 16 апреля температура воздуха повысится до +18...+23 градусов. Однако в северных областях будет кратковременное похолодание. Прохладно будет и в Черкасской области. Похолодание будет временным. Во многих областях будут сильные порывы ветра - до 20 м/с.

"Не 1939 год": один из лидеров ЕС согласился поехать на парад к Путину 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить Москву 9 мая, несмотря на предостережения со стороны Евросоюза. Как сообщает издание Dennik Postoj, Фицо подчеркнул, что никто не имеет права диктовать ему, куда ехать.

Он также провел историческую параллель с событиями 1939 года, отметив, что сейчас уже 2025-й, намекая на изменение обстоятельств.

Украинские военные могут зайти в еще одну область России - Свитан

Украинские военные улучшили свое оборонное положение и в Белгородской, и в Курской областях.

Перспектива Курской и Белгородской операций ВСУ - это создание линии фронта. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

По его словам, украинские бойцы могут зайти еще в одну область России.

"Это не будет частью соглашения": Рютте однозначно ответил, вступит ли Украина в НАТО

Путь Украины к вступлению в Североатлантический альянс необратим. Таким был результат Вашингтонского саммита, и с тех пор это решение не претерпело изменений.

Украина однажды станет членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на вопрос ведущей в интервью телеканалу "Мы - Украина".

Болгария отказалась продать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС - какая причина

Болгария решила не продавать Украине ядерные реакторы для Хмельницкой АЭС, которые ранее были предназначены для проекта АЭС "Белене". Об этом 15 апреля сообщил вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров, ссылаясь на Forbes и агентство Novinite.

Ракетный удар РФ по Сумах: у Рады есть вопросы к военному руководству

В среду, 16 апреля, на комитете Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будут рассматривать российский удар по центру Сум в Вербное воскресенье, который унес жизни 35 человек. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил представитель этого комитета, народный депутат Федор Вениславский.

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