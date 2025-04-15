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Одной категории военных сократили базовую подготовку: кого это касается

Руслана Заклинская
15 апреля 2025, 12:32
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Нововведения касаются как новобранцев, так и тех, кто проходил БОВП ранее.
Одной категории военных сократили базовую подготовку: кого это касается
Категории военных уменьшили срок БОВП / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Главное:

  • Генштаб сократил базовую подготовку для ограниченно годных

  • С 1 мая подготовка будет длиться 1 месяц вместо 45 суток

    видео дня

  • Будут формировать отдельные учебные подразделения и снизят уровень физических нагрузок

В Украине обновили программу базовой общей военной подготовки (БОВП). Нагрузку на военнослужащих, которые относятся к категории "ограниченно годных", уменьшили. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, ссылаясь на принятое решение Главнокомандующего ВСУ.

Изменения предусматривают уменьшение нагрузки на военнослужащих, которые служат в частях обеспечения, подразделениях связи и охраны, логистики, медицинских подразделениях, а также в ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учебных центрах.

С 1 мая военнослужащие будут проходить БОВП по новой программе, которая включает:

  • сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
  • снижение уровня физических нагрузок;
  • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

"Речь идет именно о прежней категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу в тех частях - согласно решению военно-врачебной комиссии", - отметили в Генштабе.

Нововведения коснутся не только новопризванных, но и тех, кто проходил БОВП ранее или по разным причинам повторно. Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности и доукомплектование подразделений обеспечения с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла законопроект №12093, который позволяет военнообязанным добровольно уплатить 50% штрафа от ТЦК - то есть 8500 грн вместо 17 000 грн - в течение 10 дней после привлечения к ответственности. Для этого нужно подать заявление в ТЦК лично или через электронный кабинет в "Резерв+".

Потребность в мобилизации в Украине будет зависеть от масштабов наступления россиян, заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, мобилизация должна компенсировать потери и пополнять резервы.

Кроме этого, Кабмин 4 апреля 2025 года одобрил изменения в законодательство о мобилизации, касающиеся студентов и преподавателей. Отсрочку сохранят только те, кто учится впервые и по дневной или дуальной форме, а также преподаватели, работающие на 0,75 ставки и более.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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