Главу Сумской ОВА Владимира Артюха уволили после ракетного удара РФ

Что известно:
- Кабмин согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА
- Новый глава Сумской ОВА - Олег Григоров
- Также состоялись кадровые перестановки в Луганской, Киевской ОВА, Минобороны и других министерствах
Во вторник, 15 апреля, Кабмин согласовал увольнение главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. На его должность назначили Олега Григорова. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Артюх возглавлял Сумскую ОВА с весны 2023 года. Решение о его увольнении приняли на заседании Кабинета министров.
Вместо Владимира Артюха руководителем Сумской ОВА назначат Олега Григорова - начальника главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Изменения в руководстве области произошли после того, как 14 апреля Сумской облсовет зарегистрировал проект решения о недоверии Артюху. Перед этим, 13 апреля, Сумы подверглись двойному ракетному удару со стороны РФ.
Городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что ракетный удар по Сумам произошел из-за собрания военных. По его словам, председатель Сумской ОВА Владимир Артюх организовал в помещении конгресс-центра награждение военных 117 бригады.
Сам Артюх заявил Суспильному, что не был инициатором мероприятия. Он утверждает, что его на награждение военных его пригласили. В то же время на вопрос, кто его пригласил, председатель Сумской ОВА не ответил.
Кадровые изменения
Также Кабинет министров Украины согласовал Артема Лысогора с должности главы Луганской ОВА. Луганскую ОВА возглавит руководитель Северодонецкой МВА Алексей Харченко.
Заместителем председателя Киевской областной государственной администрации чиновники согласовали назначение Руслана Олейника. Другие назначения:
- Алексея Балесту - заместителем министра развития общин и территорий Украины;
- Егора Перелыгина - заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Давила Алояна - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;
- Ивана Сопигу государственным секретарем Министерства обороны Украины;
- Сергея Дехтяренко заместителем Председателя Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Ракетный удар по Сумах 13 апреля - что известно
Напомним, 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские войска нанесли два ракетных удара по Сумах. В результате атаки погибло 34 человека, еще 119 получили ранения.
По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удары были преднамеренными - россияне пытались достичь максимальных жертв среди мирного населения в день большого праздника.
По словам начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, это была целенаправленная атака по мирным людям. Особенно разрушительным стал второй удар: ракета с осколочными элементами взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимум вреда.
Президент Владимир Зеленский назвал атаку ужасной, отметив, что ракеты попали в жилые дома и учебные заведения. Среди погибших - ребенок, артистка Елена Когут и водитель троллейбуса Николай Леон с пассажирами.
Как сообщал Главред, во время ракетного удара по Сумах 13-летний Кирилл Ильяшенко спас пассажиров горящего автобуса. Парень выбрался через разбитое окно, разблокировал дверь и помог другим выбраться.
Читайте также:
- "Вы были светом": российский удар по Сумах унес жизни двух студенток
- "Ракета за 45 секунд долетает": новые детали двойного удара РФ по Сумах
- В Сумах прогремел мощный взрыв - в небо поднимается огромный столб дыма
Кто такой Владимир Артюх?
Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Возглавлял Сумскую ОВА с весны 2023 года и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред