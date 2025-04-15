Главу Сумской ОВА Владимира Артюха уволили после ракетного удара РФ

Кабинет министров согласовал увольнение Владимира Артюха с должности начальника Сумской областной военной администрации.

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Главу Сумской ОГА уволили / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Сумская ОГА

Что известно:

Кабмин согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА

Новый глава Сумской ОВА - Олег Григоров

Также состоялись кадровые перестановки в Луганской, Киевской ОВА, Минобороны и других министерствах

Во вторник, 15 апреля, Кабмин согласовал увольнение главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. На его должность назначили Олега Григорова. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Артюх возглавлял Сумскую ОВА с весны 2023 года. Решение о его увольнении приняли на заседании Кабинета министров.

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Вместо Владимира Артюха руководителем Сумской ОВА назначат Олега Григорова - начальника главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Изменения в руководстве области произошли после того, как 14 апреля Сумской облсовет зарегистрировал проект решения о недоверии Артюху. Перед этим, 13 апреля, Сумы подверглись двойному ракетному удару со стороны РФ.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что ракетный удар по Сумам произошел из-за собрания военных. По его словам, председатель Сумской ОВА Владимир Артюх организовал в помещении конгресс-центра награждение военных 117 бригады.

Сам Артюх заявил Суспильному, что не был инициатором мероприятия. Он утверждает, что его на награждение военных его пригласили. В то же время на вопрос, кто его пригласил, председатель Сумской ОВА не ответил.

Кадровые изменения

Также Кабинет министров Украины согласовал Артема Лысогора с должности главы Луганской ОВА. Луганскую ОВА возглавит руководитель Северодонецкой МВА Алексей Харченко.

Заместителем председателя Киевской областной государственной администрации чиновники согласовали назначение Руслана Олейника. Другие назначения:

Алексея Балесту - заместителем министра развития общин и территорий Украины;

Егора Перелыгина - заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Давила Алояна - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;

Ивана Сопигу государственным секретарем Министерства обороны Украины;

Сергея Дехтяренко заместителем Председателя Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ракетный удар по Сумах 13 апреля - что известно

Напомним, 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские войска нанесли два ракетных удара по Сумах. В результате атаки погибло 34 человека, еще 119 получили ранения.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удары были преднамеренными - россияне пытались достичь максимальных жертв среди мирного населения в день большого праздника.

По словам начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, это была целенаправленная атака по мирным людям. Особенно разрушительным стал второй удар: ракета с осколочными элементами взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимум вреда.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку ужасной, отметив, что ракеты попали в жилые дома и учебные заведения. Среди погибших - ребенок, артистка Елена Когут и водитель троллейбуса Николай Леон с пассажирами.

Как сообщал Главред, во время ракетного удара по Сумах 13-летний Кирилл Ильяшенко спас пассажиров горящего автобуса. Парень выбрался через разбитое окно, разблокировал дверь и помог другим выбраться.

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Кто такой Владимир Артюх? Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Возглавлял Сумскую ОВА с весны 2023 года и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.

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