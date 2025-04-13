Удар РФ по Сумам: Семенихин набросился с обвинениями в трагедии на главу ОВА

Владимир Артюх организовал сегодня вручение грамот и медалей бойцам ТРО, заявил Артем Семенихин.

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Артем Семенихин обвинил в трагедии в Сумах главу ОВА / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Главное из заявлений Семенихина:

Россияне били ракетой с кассетной частью, чтобы было как можно больше жертв

Трагедия произошла по вине руководителя Сумской ОВА

Трагедия в Сумах в результате ракетного удара РФ произошла по вине руководителя Сумской ОВА Владимира Артюха, который якобы организовал собрание военных 117 бригады для награждения, заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

"Он (Артюх – ред.) организовал сегодня здесь вручение грамот и медалей нашим ребятам-героям из 117 бригады, уже все об этом говорят. И это неправда, что здесь ничего не было. Было. Слава богу, никто из военных не пострадал, они были все в укрытии", - написал он на своей странице в Facebook.

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Мэр Конотопа отметил, что россияне били ракетой с кассетной частью, чтобы было как можно больше жертв.

"И это было намеренно, чтобы оправдать свою террористическую агрессию, что "там же военные собрались", - пояснил он.

По его словам, ему известно об открытии уголовного производства не только по атаке РФ, "но и производства, чтобы выяснить, кто додумался проводить в 30 км от россиян мероприятия собрания военных в центре города".

Он также утверждает, что председатель СБУ Василий Малюк "держит этот вопрос на личном контроле".

"Целью номер один были мирные люди, прежде всего дети. Целью номер два были военные, которых фактически собрал и согласовал собрание, и присутствовал на этом собрании председатель Сумской ОВА Артюх. И правоохранители уже этим вопросом занимаются", – резюмировал Семенихин.

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Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

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Кто такой Владимир Артюх? Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.

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