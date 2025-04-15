Трампа склоняют сменить подход к Москве: в WSJ выяснили, о чем речь

Группа высокопоставленных чиновников считает, что Белому дому следует занять более жесткую позицию.

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Помощники подталкивают Трампа к более жесткому подходу к Москве - WSJ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главные тезисы:

Рубио и Келлог посоветовали Трампу быть осторожнее с Кремлем

Уиткофф верит, что Путин хочет заключить мир

Среди старших советников президента США Дональда Трампа возникли разногласия после российского ракетного удара по Сумам. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Кит Келлог советуют главе Белого дома более скептически относиться к стремлению РФ к миру с Украиной, заявляя, что российский диктатор Владимир Путин еще не проявил подлинного интереса к прекращению войны.

В то же время спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф после двух встреч в Москве считает, что Путин хочет заключить мир. И Трамп якобы больше склоняется к его позиции, пишет издание.

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Американские чиновники сообщили, что во время обсуждений в Белом доме относительно того, следует ли США усилить санкции против России, чтобы заставить ее идти на переговоры, Рубио и Келлог посоветовали Трампу быть осторожнее касательно дипломатических намерений Путина. Эта группа высокопоставленных чиновников считает, что к требованиям России относительно территориальных уступок со стороны Украины следует занять более жесткую позицию.

Сам Трамп, как считают журналисты, надеется частично остановить войну против Украины, чтобы устранить серьезное препятствие для более широкого сближения с Россией.

По данным газеты, даже советники, которые выступают за более жесткий подход в отношении России, поддерживают цель президента США – остановить войну против Украины.

Спецпредставители Трампа по вопросам войны РФ и Украины / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что стороны достигли взаимопонимания.

"Диалог был содержательным, и в итоге мы нашли общий язык. Путин ясно дал понять: его цель — прочный мир, а не просто временное перемирие. И мы получили ответ на этот запрос", — сказал Уиткофф.

Президент Зеленский заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу стоит приехать в Украину, прежде чем продолжать воплощать свой мирный план.

"Приходите, посмотрите, а потом давайте действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин", - обратился президент Украины к своему американскому коллеге.

Тем временем представители Демократической партии в Конгрессе США представили законопроект, призванный усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести жесткие санкции против Москвы. Документ еще не опубликован публично.

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