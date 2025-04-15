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"Это не будет частью соглашения": Рютте однозначно ответил, вступит ли Украина в НАТО

Алёна Воронина
15 апреля 2025, 20:58
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Украине не обещали, что ее вступление в НАТО будет частью мирного соглашения, отметил генеральный секретарь Альянса.
НАТО и Украина, Рютте
Рютте однозначно ответил, вступит ли Украина в НАТО/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось
  • Однако вступление Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения

Путь Украины к вступлению в Североатлантический альянс необратим. Таким был результат Вашингтонского саммита, и с тех пор это решение не претерпело изменений.

Украина однажды станет членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на вопрос ведущей в интервью телеканалу "Мы - Украина".

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В то же время он подчеркнул, что этот вопрос не будет частью мирного соглашения.

"Таким был результат Вашингтонского саммита. Путь Украины в НАТО необратим и ничего не изменилось. Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы никогда не обещали Украине, что это будет частью мирного соглашения", - заявил Рютте.

При этом генсек НАТО считает, что президент США Дональд Трамп может привести Украину к прочному долговременному миру.

"И, конечно, то, над чем работает американский президент, и я очень рад, что он это делает, и что он вышел из тупика. То, над чем он работает, приведение Украины к прочному долговременному миру, то есть не Минск-3, как мы имели раньше, а настоящее мирное соглашение, прекращение огня и мирное соглашение. Но никто не обещал Украине, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения. Но когда речь идет о будущем членстве Украины в НАТО, то решения, принятые на Вашингтонском саммите, неизменны", - отметил Рютте.

Марк Рютте
Рютте ответил, вступит ли Украина в НАТО/ скрин

Смотрите видео с комментарием Рютте:

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал заявление по НАТО и вспомнил о большом провале Трампа и Запада. Владимир Зеленский против тактики отказа от ключевых требований еще до запуска переговоров.

Также ранее сообщалось, что у Трампа сделали громкое заявление о вступлении Украины в НАТО. Советник Трампа не видит поддержки со стороны США по присоединению Украины к альянсу.

Напомним, Рютте удивил заявлением о том, что вопрос вступления Украины в НАТО уже не рассматривается. Во время интервью для Bloomberg у Рютте спросили, действительно ли Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО. На это он утвердительно воскликнул, но в детали вдаваться не стал. Кроме того, генеральный секретарь НАТО заявил, что отношения с Россией "в конце концов должны быть нормализованы", как только в Украине прекратятся боевые действия.

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Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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война в Украине НАТО вступление в НАТО Марк Рютте Североатлантический альянс
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