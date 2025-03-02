Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

Алексей Тесля
2 марта 2025, 07:46
213
Украинские воины активно проводят диверсионно-разведывательные операции.
ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление
ВСУ продвинулись на востоке / коллаж: Главред, фото: Командование ОС, 128 ОГШБр

Главное:

  • Украинские защитники сумели продвинуться в Торецке
  • ВСУ имеют количественное преимущество в беспилотниках

На Торецком направлении в Донецкой области удалось продвинуться Силам обороны Украины, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 28 февраля.

Украинские защитники сумели продвинуться в районе улицы Толбухина и возле шахты Центральная, что в центральной части Торецка, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

видео дня

В материале указывается со ссылкой на российских военных пропагандистов о том, что ВСУ имеют количественное преимущество в беспилотниках вблизи Торецка.

Кроме того, украинские воины активно проводят диверсионно-разведывательные операции вблизи породного отвала шахты №10 на северо-западе Торецка, шахты Центральная, многоэтажного блока в центре города и вблизи породного отвала шахты Торецкая на севере города.

Торецк Инфографика
/ Инфографика: Главред

Уточняется, что значительная часть Торецка остается "серой зоной", при этом не исключено, что оккупанты РФ могут перебросить дополнительные силы в город, чтобы усилить свою группировку в этом районе.

Screenshot
/ understandingwar.org

В то же время российские оккупанты продвинулись в направлении Большой Новоселки Донецкой области. Геолокационные кадры от 28 февраля показывают, что российские захватчики продвинулись на юг от Бурлацкого.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ война на Донбассе Институт изучения войны
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

07:46Фронт
Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займ

Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займ

23:59Война
"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

23:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

Гороскоп на завтра 2 марта: Близнецам - впечатляющий день, Рыбам - отдых

Гороскоп на завтра 2 марта: Близнецам - впечатляющий день, Рыбам - отдых

В Белом доме сделали громкое заявление о военной помощи Украине

В Белом доме сделали громкое заявление о военной помощи Украине

Последние новости

08:44

Паника под Москвой: партизаны сожгли военный транспорт армии РФ

07:46

ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

05:10

Почему опытные хозяйки насыпают рис в чайник: неожиданный лайфхак

04:35

Что означает выражение "валяти Шольца": значение фразеологизма объяснят не всеВидео

03:31

На одну загадку станет меньше: почему в СССР дверь квартир открывалась внутрь

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
02:55

Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяцВидео

02:00

Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причинаВидео

01:38

"Зеленский - герой": митингующие заставили вице-президента США "сбежать" с курорта

01 марта, суббота
23:59

Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займФотоВидео

Реклама
23:01

"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

22:34

Отказались воевать: в России солдаты устроили бунт

21:53

Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

21:48

У Илона Маска родился 14-й ребенок: кто мать и какое имя малыша

21:08

Послание для США: Стармер сделал интересный жест во время встречи с ЗеленскимВидео

20:51

Скандал в Овальном кабинете: почему это не зрада и не перемогамнение

20:13

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известноФотоВидео

19:59

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробностиВидео

19:45

Путинистку Гагарину жестко опустила собственная дочь

19:38

"Это не Джо Байден": советник президента США сказал, что разозлило Трампа

19:33

Кто должен уступить на дороге: непредсказуемый тест ПДД для умелых водителей

Реклама
19:25

"Сохраняя спокойствие": Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом

19:17

Черный vs молочный: диетологи наконец-то объяснили, какой шоколад полезнее

18:38

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому "найти способ" для примирения с Трампом - BBC

18:24

После скандальных переговоров: в Германии призвали предоставить помощь Украине

18:01

alyona alyona заговорила о материнстве

17:54

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

17:45

"Спасибо, Америка": в CNN подсчитали, сколько раз Зеленский поблагодарил США

17:33

Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением

17:02

"Наши отношения с президентом США...": Зеленский опубликовал важное обращение

16:39

Оккупант "взлетел в воздух": в ГУР сообщили о мощном взрыве в МариуполеВидео

16:33

Страны Балтии "очень недовольны", что Британия оставила их за бортом - Sky News

16:17

Заместитель командира назвал самую большую угрозу для Украины, кроме России

15:53

Цифры уменьшаются: в DeepState сказали, сколько территории оккупировала РФ

15:52

На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

15:41

Грозят годы тюрьмы: Буйнова могут посадить за ДТП

15:32

Фермеры призывают посыпать сады перцем чили в марте: неожиданная причина

15:12

Сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США - FT

14:46

Ждут "сложные переговоры": самолет Зеленского приземлился в Лондоне

14:42

Почему весной белят стволы деревьев: садовод назвал 4 причиныВидео

14:35

Кто разбил вазу: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

Реклама
14:31

После пластики: Королева вывела в свет невестку и показала, что с ней сделали

14:16

Гороскоп на март 2025 для Дев: чего ждать в любви, финансах и на работеВидео

14:15

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

14:00

Оккупанты пошли ва-банк на важном направлении: что задумал враг

13:31

Армия РФ разрушила позиции ВСУ на важном направлении - ОСУВ "Хортица"

13:14

После напряженной дискуссии в США: в ЦПД анонсировали срочные шаги

12:28

"Дальше будет еще теплее": синоптик предупредила об изменениях в погоде

12:27

Гороскоп на март 2025 для Близнецов: чем удивит первый месяц весныВидео

12:05

ВСУ ударили по аэродрому в Крыму: потери россиян на полуострове впечатляют

12:00

Украина способна обойтись без помощи США, а Трампа и Штаты без нее ждет фиаско – КоваленкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять