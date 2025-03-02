ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

Украинские воины активно проводят диверсионно-разведывательные операции.

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ВСУ продвинулись на востоке / коллаж: Главред, фото: Командование ОС, 128 ОГШБр

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Украинские защитники сумели продвинуться в Торецке

ВСУ имеют количественное преимущество в беспилотниках

На Торецком направлении в Донецкой области удалось продвинуться Силам обороны Украины, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 28 февраля.

Украинские защитники сумели продвинуться в районе улицы Толбухина и возле шахты Центральная, что в центральной части Торецка, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

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В материале указывается со ссылкой на российских военных пропагандистов о том, что ВСУ имеют количественное преимущество в беспилотниках вблизи Торецка.

Кроме того, украинские воины активно проводят диверсионно-разведывательные операции вблизи породного отвала шахты №10 на северо-западе Торецка, шахты Центральная, многоэтажного блока в центре города и вблизи породного отвала шахты Торецкая на севере города.

/ Инфографика: Главред

Уточняется, что значительная часть Торецка остается "серой зоной", при этом не исключено, что оккупанты РФ могут перебросить дополнительные силы в город, чтобы усилить свою группировку в этом районе.

/ understandingwar.org

В то же время российские оккупанты продвинулись в направлении Большой Новоселки Донецкой области. Геолокационные кадры от 28 февраля показывают, что российские захватчики продвинулись на юг от Бурлацкого.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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