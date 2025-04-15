16 апреля - Страстная среда: что можно и нельзя делать

Большая среда – третий день последней недели перед Пасхой, называемой Страстной.

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16 апреля - Страстная среда / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 16 апреля

Народные традиции и приметы на Страстную среду

Что можно и нельзя делать 16 апреля

По новому церковному календарю 16 апреля отмечают день мучениц Агафьи, Ирины, Хионии, мученика Леонида, Ники, Галины, Феодоры и других; а также Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 16 апреля

Большая среда – третий день последней недели перед Пасхой, называемой Страстной. В этот день последний раз в церквях читается литургия Преждеосвященных даров. В Страстную среду вспоминается, как первосвященники решили схватить Иисуса и убить его, а у апостола Иуды появилось намерение предать своего учителя.

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Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония были сестрами и жили в Римской империи во время правления Диоклетиана. Девушки были схвачены во время преследования христиан. Но они не отказались от Христа и были преданы мучениям, а после казнены.

Коринфские мученики – святой Леонид и с ним семь девушек-христианок – пострадали за Иисуса Христа в III веке. Девушки отказались отречься от веры и после пыток были утоплены в море.

Ильинско-Черниговская икона Божией Матери находится в Петро-Павловском храме и является копией чудотворной иконы, написанной монахом Черниговского Троицко-Ильинского монастыря. По религиозным преданиям, эта икона плакала в течение восьми дней в 1662 году.

Народные традиции и приметы на Страстную среду

Страстная неделя – традиционно период строгого поста. В среду уже идет подготовка к Пасхе, люди наводят порядок во дворах и домах. В народе верят в следующие приметы:

дождь в этот день предупреждает о жарком лете;

ясный день предвещает солнечный май;

гром в этот день предвещает большой урожай пшеницы;

холодный день означает холодное лето.

В некоторых регионах принято сажать ранние зерновые культуры.

Что нельзя делать 16 апреля

Первая и последняя недели поста – самые строгие. Нельзя есть продукты животного происхождения и рыбу. Также запрещено:

употреблять алкоголь;

веселиться и развлекаться;

спорить и ссориться;

злословить и сердиться;

нельзя отказывать в помощи и подаянии.

Категорически запрещено включать громкую музыку, когда длится Страстная неделя, поскольку это неделя тишины и покаяния – подготовки к величайшему празднику в году.

Именины и день ангела 16 апреля

По новоюлианскому календарю 16 апреля день ангела отмечают: Леонид, Ирина, Ника, Агафья, Галина. Все имена происходят из греческого языка.

Леонид происходит из древнегреческого языка и означает "подобен льву" или "из рода льва".

Ирина происходит из древнегреческой мифологии и трактуется как "мир" и "покой".

Ника переводится как "победа". В церковной традиции Никой называют

Викторию, поэтому в этот день можно поздравлять и женщин с этим именем.

Агафья означает "любовь".

Галина – "безмятежность" и "покой".

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