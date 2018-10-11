Обнародован полный текст решения Синода Вселенского патриархата по Украине

11 октября 2018, 19:35

Заседание Синода - крупный шаг навстречу получению долгожданного Томоса об автокефалии.

константинопольский синод
Константинопольский синод принял важные для Украины решения / Православная Жизнь

Синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха УПЦ КП Филарета и принял решение о продолжении процедуры предоставления Томоса Украине.

Издание Рatriarchate.org приводит полный текст решения:

"Под председательством Его Святости Вселенского Патриарха, Священный Синод созвал очередную сессию с 9 по 11 октября 2018 года, чтобы изучить и обсудить пункты своей повестки дня.

Священный Синод, разбирая церковные дела Украины, в присутствии Его Превосходительства архиепископа Даниила Памфилона и Его Преосвященства Епископа Иллариона из Эдмонтона, Патриарших Экзархов в Украину, и после широких обсуждений постановил:

1) Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступает к предоставлению Автокефалии Церкви Украины.

2) Восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многочисленных Ставропигий в Украине, которая там всегда существовала.

3) Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского Патриарха, чтобы получить петиции со стороны иерархов и другого духовенства от всех Автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые канонически восстановлены до их иерархического или священнического звания, и их последователи восстановлены в общении с Церковью.

4) Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, выданное по обстоятельствам того времени, которое предоставило право через икономию Московскому Патриарху назначить митрополита Киевского, избранного Ассамблеей Священнослужителей его епархии, которая будет отмечать Вселенского Патриарха в качестве Первого иерарха на любом праздновании, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Материнской Церкви.

5) обратиться ко всем участвующим сторонам с призывом избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия, с тем чтобы мир и любовь Христа могли преобладать.

Вселенский Патриархат, 11 октября 2018 года"

Ранее  патриарх Филарет в своем публичном выступлении близ Владимирского собора в Киеве заявил о том, что предоставление томоса об автокефалии Украинской единой поместной православной церкви будет продолжаться, поскольку Украину признали каноничной территорией Вселенского патриархата.

Сведения, распространенные рядом СМИ и спикером УПЦ (КП) епископом Евстратием (Зорей) о том, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария, подтвердились полностью 

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