"Напоминает анекдот про Папу Римского и бордели": в УПЦ КП прокомментировали новость об откладывании Томоса

11 октября 2018, 09:54

Эксперты проанализировали, что мешает договориться святым отцам в вопросе Томоса для УПЦ.

автокефалия, церковь
Что мешает договориться о Томосе

Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) прокомментировал информацию о том, что вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви якобы отложен.

Такая информация появилась ранее в СМИ со ссылкой на заявление митрополита Австрийского и экзарха Венгрии Арсения (Кардамакиса). Однако архиепископ Евстратий утверждает, что она не совсем достоверна.

Читайте такжеЭксперт объяснил, что для Москвы на порядок хуже, чем Томос для УПЦ"Старый анекдот. Папа Римский прилетает в Париж с визитом. Не успел он стать ногой на французскую землю, как к нему подбегает журналист с вопросом: "Как Вы относитесь к тому, что в Париже работают бордели?" "Здесь действительно работают бордели?" – удивленно переспрашивает Папа… Утром газета выходит с огромным заголовком на первой полосе: "Первые слова Папы Римского в Париже: Здесь работают бордели?" "Новость" о комментарии Австрийского митрополита Арсения о якобы откладывания вопрос автокефалии – воплощение этого анекдота", – написал пресс-секретарь УПЦ КП у себя в Facebook.

По его словам, Кардамакис дал такой комментарий еще до начала обсуждения украинской темы в Синоде. При этом обсуждение этого вопроса продлится еще и сегодня, 11 октября.

"Поэтому митрополит никак не мог до рассмотрения вопроса уже заявить о решении, что дело якобы "отложили". Но кому-то не терпится срочно сделать "первую полосу с сенсационным заголовком", – подчеркнул Евстратий (Зоря).

/ facebook.com/yevstr

При этом Telegram-канал "Церквач" допускает, что Томос для Украины действительно может быть отложен.

"У Церквача интересуются, о чем именно не могут договориться между собой украинские епископы в ожидании автокефалии от Константинополя. В каждом случае есть много нюансов, но главная проблема такова: на одну и ту же епархию в случае объединения будут претендовать сразу два, а то и три епископа — от УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ. Плюс патриарх Варфоломей захочет на самые доходные места посадить своих людей. Эту проблему придется решать до проведения Собора и провозглашения автокефалии, иначе владыки банально передерутся", – пишет Telegram-канал.

Накануне сообщалось о том, что Синод Константинопольского Патриархата выслушал и принял доклады экзархов о положении в Украине, после чего официально перенес окончательное обсуждение Томоса об автокефалии Украинской Церкви.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Как сообщалось, иерархи Антиохийской православной церкви встали на сторону РПЦ в вопросе автокефалии для УПЦ.

Грузинская церковь отрицает информацию о признании автокефалии УПЦ. В Тбилиси подчеркнули, что до оглашения официальных результатов намерены воздержаться от комментариев.

В свою очередь Болгарская православная церковь отклонила призыв Москвы по автокефалии УПЦ. Священный Синод болгарской церкви заявил, что письмо Кирилла будет отправлено на рассмотрение специальной комиссии, что является отклонением предложения российской стороны.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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