"Напоминает анекдот про Папу Римского и бордели": в УПЦ КП прокомментировали новость об откладывании Томоса

Что мешает договориться о Томосе

Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) прокомментировал информацию о том, что вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви якобы отложен.

Такая информация появилась ранее в СМИ со ссылкой на заявление митрополита Австрийского и экзарха Венгрии Арсения (Кардамакиса). Однако архиепископ Евстратий утверждает, что она не совсем достоверна.

Читайте такжеЭксперт объяснил, что для Москвы на порядок хуже, чем Томос для УПЦ"Старый анекдот. Папа Римский прилетает в Париж с визитом. Не успел он стать ногой на французскую землю, как к нему подбегает журналист с вопросом: "Как Вы относитесь к тому, что в Париже работают бордели?" "Здесь действительно работают бордели?" – удивленно переспрашивает Папа… Утром газета выходит с огромным заголовком на первой полосе: "Первые слова Папы Римского в Париже: Здесь работают бордели?" "Новость" о комментарии Австрийского митрополита Арсения о якобы откладывания вопрос автокефалии – воплощение этого анекдота", – написал пресс-секретарь УПЦ КП у себя в Facebook.

По его словам, Кардамакис дал такой комментарий еще до начала обсуждения украинской темы в Синоде. При этом обсуждение этого вопроса продлится еще и сегодня, 11 октября.

"Поэтому митрополит никак не мог до рассмотрения вопроса уже заявить о решении, что дело якобы "отложили". Но кому-то не терпится срочно сделать "первую полосу с сенсационным заголовком", – подчеркнул Евстратий (Зоря).

/ facebook.com/yevstr

При этом Telegram-канал "Церквач" допускает, что Томос для Украины действительно может быть отложен.

"У Церквача интересуются, о чем именно не могут договориться между собой украинские епископы в ожидании автокефалии от Константинополя. В каждом случае есть много нюансов, но главная проблема такова: на одну и ту же епархию в случае объединения будут претендовать сразу два, а то и три епископа — от УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ. Плюс патриарх Варфоломей захочет на самые доходные места посадить своих людей. Эту проблему придется решать до проведения Собора и провозглашения автокефалии, иначе владыки банально передерутся", – пишет Telegram-канал.

Накануне сообщалось о том, что Синод Константинопольского Патриархата выслушал и принял доклады экзархов о положении в Украине, после чего официально перенес окончательное обсуждение Томоса об автокефалии Украинской Церкви.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

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