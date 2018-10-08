Грузинская церковь отрицает информацию о признании автокефалии УПЦ

Патриарх Илия II не делал заявлений о поддержке автокефалии УПЦ / Фото: скриншот из видео

Грузинская православная церковь сделала заявление о распространении искаженной информации о якобы признании предоставления автокефалии УПЦ.

"Подобная информация стала распространяться после встречи на прошлой неделе в Тбилиси Католикоса-патриарха Грузии Илии Второго с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Информация, что грузинская церковь признала автокефалию украинской церкви, не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба Грузинской Патриархии.

В заявлении сказано, что о получении автокефалии высказывался исключительно спикер украинского парламента, а грузинский патриарх Илия II конкретно о поддержке автокефалии ничего не говорил.

"Что касается позиции грузинской церкви по вопросу автокефалии украинской церкви, она остается неизменной — пока не зафиксируют своих окончательных официальных позиций на основании канонических церковных норм Константинополь и Московский патриархат, грузинский патриархат воздерживается от комментариев", - отметили представители грузинской церкви.

Напомним, ранее епископ Грузинской православной церкви, патриарх всея Грузии Илия II молится с надеждой на положительное решение Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.