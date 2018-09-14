В РПЦ решили прекратить упоминать патриарха Варфоломея в молитвах

Патриарх Варфоломей / Фото: russia.greekreporter.com

В храмах Московского патриархата прекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

"В критической ситуации, когда константинопольская сторона практически отказалась решать вопрос путем диалога, Московский патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата", - сказано в заявлении Синода РПЦ, который состоялся в пятницу в Москве.

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По словам главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, также РПЦ прерывает свое участие в епископских ассамблеях, богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата, передает "Интерфакс".

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".