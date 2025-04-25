Алкоголь и наркотики: продюсер выдал правду про украинского певца

Кратко:
- Про кого раскрыл правду Олег Кензов
- Почему он в итоге не стал сотрудничать с этим артистом
Украинский певец Олег Кензов, который во время полномасштабной войны заслужил весьма неоднозначную репутацию и вернулся к своим русскоязычным хитам, употреблял наркотики и злоупотреблял алкоголем, поэтому с ним было очень тяжело работать.
Об этом в интервью Славе Демину рассказал музыкальный продюсер Вадим Лисица. По словам Лисицы, он долгое время работал с Кензовым. И это, по словам продюсера, было не просто.
"Он – талантливый человек. Я думаю, что он достоин чего-то большего. Но ему помешало то, что он оказался человеком непорядочным. Не только потому, что он там как-то плохо себя вел со мной, вообще как-то по жизни. С ним что-то происходило не то. Наркотики, алкоголь... Это видел мой директор, это видели музыканты, которые с нами поехали. Человек с пятого раза со мной рассчитался, и уехал спокойно", – рассказал Лисица.
По словам продюсера, Кензов звонил продюсеру в 2023 году, уже после полномасштабного вторжения, и предлагал ему сотрудничество. Однако у него не хватило денег.
"В 23 году он мне звонил по телефону с турецкого номера. Говорит: "Я здесь начинаю карьеру уже на территории Турции, помоги мне, я всегда мечтал сделать с тобой хит". Я назвал цифру. Он сказал: "Нет, у меня таких денег нет, извини", – вспомнил продюсер и добавил, что у этого артиста больше нет будущего.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее писал Главред, Олег Кензов за границей нашел новую любовь, успел завести семью и рассчитывает на получение гражданства другой страны. "Он в Греции. Он женился на девушке, она грузинка. Он подает на гражданство Грузии. У них уже ребенок родился", - сообщила бывшая жена артиста.
Ранее стало известно, что популярный украинский певец Олег Кензов развлекал россиян в Германии. Артист не только спел для российской аудитории, но и выходил на одну сцену с артистами-путинистами.
Вас также может заинтересовать:
- "Эх, Олег, что ж ты бросил своих волчиц": бывшая жена Кензова подколола Винника за молчание
- "Валєра Залужний — такий крутий, такий потужний": певец Кензов выпустил трек о главнокомандующем ВСУ
- Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас
Кто такой Олег Кензов?
Олег Кензов – украинский певец, рэпер и телеведущий, участник второго сезона шоу "X-фактор".
В начале полномасштабного российского вторжения в Украину артист продемонстрировал проукраинскую позицию: занимался волонтерством, выпускал песни на родном языке, а также говорил о российской агрессии в своих соцсетях. Однако впоследствии его отношение изменилось, и уже через некоторое время вернулся к написанию русскоязычных композиций.
Позже стало известно, что исполнитель находится за границей, постоянно меняя местонахождение.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред