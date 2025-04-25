Алкоголь и наркотики: продюсер выдал правду про украинского певца

Продюсер Лисица поделился подробностями своего сотрудничества с Олегом Кензовым.

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У Олега Кензова не хватило денег / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Про кого раскрыл правду Олег Кензов

Почему он в итоге не стал сотрудничать с этим артистом

Украинский певец Олег Кензов, который во время полномасштабной войны заслужил весьма неоднозначную репутацию и вернулся к своим русскоязычным хитам, употреблял наркотики и злоупотреблял алкоголем, поэтому с ним было очень тяжело работать.

Об этом в интервью Славе Демину рассказал музыкальный продюсер Вадим Лисица. По словам Лисицы, он долгое время работал с Кензовым. И это, по словам продюсера, было не просто.

Лисица высказался про Кензова / Скриншот YouTube

"Он – талантливый человек. Я думаю, что он достоин чего-то большего. Но ему помешало то, что он оказался человеком непорядочным. Не только потому, что он там как-то плохо себя вел со мной, вообще как-то по жизни. С ним что-то происходило не то. Наркотики, алкоголь... Это видел мой директор, это видели музыканты, которые с нами поехали. Человек с пятого раза со мной рассчитался, и уехал спокойно", – рассказал Лисица.

По словам продюсера, Кензов звонил продюсеру в 2023 году, уже после полномасштабного вторжения, и предлагал ему сотрудничество. Однако у него не хватило денег.

Продюсер Лисица рассказал про Кензова / Фото скриншот

"В 23 году он мне звонил по телефону с турецкого номера. Говорит: "Я здесь начинаю карьеру уже на территории Турции, помоги мне, я всегда мечтал сделать с тобой хит". Я назвал цифру. Он сказал: "Нет, у меня таких денег нет, извини", – вспомнил продюсер и добавил, что у этого артиста больше нет будущего.

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Как ранее писал Главред, Олег Кензов за границей нашел новую любовь, успел завести семью и рассчитывает на получение гражданства другой страны. "Он в Греции. Он женился на девушке, она грузинка. Он подает на гражданство Грузии. У них уже ребенок родился", - сообщила бывшая жена артиста.

Ранее стало известно, что популярный украинский певец Олег Кензов развлекал россиян в Германии. Артист не только спел для российской аудитории, но и выходил на одну сцену с артистами-путинистами.

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В начале полномасштабного российского вторжения в Украину артист продемонстрировал проукраинскую позицию: занимался волонтерством, выпускал песни на родном языке, а также говорил о российской агрессии в своих соцсетях. Однако впоследствии его отношение изменилось, и уже через некоторое время вернулся к написанию русскоязычных композиций.

Позже стало известно, что исполнитель находится за границей, постоянно меняя местонахождение.

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