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Почему нельзя говорить "солодкоїжка": какой ошибки стоит избегать всем украинцам

Алёна Воронина
26 апреля 2025, 05:05
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На самом деле в украинском языке нет такого слова, как "солодкоїжка".
Украинский язык, Ольга Багний
Почему нельзя говорить "солодкоїжка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "солодкоїжка"
  • Какой ошибки всем стоит избегать

Нередко можно услышать, как людей, которые любят есть сладкое и регулярно это делают, называют "солодкоїжками".

Однако не все догадываются, что на самом деле так говорить не стоит - это ошибка. Вместо этого слова нужно употреблять другие украинские соответствия. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Людей, которые любят сладкое, часто называют "солодкоїжками". А как же быть с теми, кто любит полусладкое? А если серьезно, то слова "солодкоїжка" нет в словарях украинского языка. Вместо этого нам предлагают такие слова, как "ласун", "солодій" и "ласолюбець", - отметила она.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "солодкоїжка":

Ранее Главред рассказывал, почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Дима" - как правильно называть людей с такими именами. На самом деле имена "Олександр", "Юрій" и "Дмитро" в украинском языке сокращаются по другому.

Напомним, какие топ-5 самых распространенных фамилий в Украине - стал известен список. Фамилию, которая попала на первое место в этом списке, носят 155 тысяч человек в Украине.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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