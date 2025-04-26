Почему нельзя говорить "солодкоїжка": какой ошибки стоит избегать всем украинцам

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "солодкоїжка"
- Какой ошибки всем стоит избегать
Нередко можно услышать, как людей, которые любят есть сладкое и регулярно это делают, называют "солодкоїжками".
Однако не все догадываются, что на самом деле так говорить не стоит - это ошибка. Вместо этого слова нужно употреблять другие украинские соответствия. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Людей, которые любят сладкое, часто называют "солодкоїжками". А как же быть с теми, кто любит полусладкое? А если серьезно, то слова "солодкоїжка" нет в словарях украинского языка. Вместо этого нам предлагают такие слова, как "ласун", "солодій" и "ласолюбець", - отметила она.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "солодкоїжка":
@sametak1064 Про сладкое и полусладкое #правильноукраїнською#нмт#мова#українськийтікток#українськамова♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал, почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Дима" - как правильно называть людей с такими именами. На самом деле имена "Олександр", "Юрій" и "Дмитро" в украинском языке сокращаются по другому.
Напомним, какие топ-5 самых распространенных фамилий в Украине - стал известен список. Фамилию, которая попала на первое место в этом списке, носят 155 тысяч человек в Украине.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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