"Наконец Путин что-то решил": патриарх Кирилл собрал срочное совещание по автокефалии в Украине

Путин и патриарх Кирилл пытаются вставлять палки в колеса УПЦ / kremlin.ru

Патриарх Кирилл собрался срочное внеочередное заседание Священного Синода.

Об этом стало известно Telegram-каналу "Церквач". При этом отмечается, что решение российского патриарха – крайне неожиданное и видимых причин для него нет.

Предыдущее заседание собиралось совсем недавно – 8 сентября. На нем уже высказывалась позиция России по поводу автокефалии для Украинской Православной Церкви. Среди прочего, РПЦ пообещала разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в случае, если УПЦ получит автокефалию.

"Не понимают, что происходит, не только рядовые члены РПЦ, но и большинство синодалов. Церквач тоже не понимает, а самое интересное, что едва ли это может утверждать и сам патриарх", – отмечает Telegram-канал.

Там напомнили, что патриарх Кирилл после встречи с Варфоломеем в Стамбуле 31 августа сразу отправился к президенту РФ Владимиру Путину, отделавшись от журналистов в аэропорту.

Читайте такжеНашли козла отпущения: на кого Кремль повесит провал с автокефалией УПЦ"Путин взял паузу и сказал Кириллу ждать. Кипящей общественности всю неделю заговаривали зубы. Спикеры Патриархии грозили Фанару всем сразу и ничем конкретно. Щипков показывал на Госдеп. Легойда вертелся как уж на сковородке. Волкова отправили в СМИ затыкать Кураева и Чаплина. Наконец Путин что-то решил. Что он решил, патриарх Кирилл узнал сегодня, а все остальные узнают завтра. Это если Путин не передумает", – резюмирует Telegram-канал.

И добавляет, что пока что совершенно ясно только одно: сегодня предстоятель Русской Православной Церкви не является больше человеком, который в РПЦ принимает самые важные решения.

Как сообщалось, автокефалию УПЦ предоставят "по указке из США". Москва пытается заручиться поддержкой остальных Поместных Церквей, но те ссориться с Фанаром не стремятся.

Ранее в УПЦ КП рассказали, кто должен возглавить украинскую церковь после томоса об автокефалии. По теме предельно конкретно высказался спикер УПЦ (КП) архиепископ Евстратий (Зоря).

Напомним, всего за сутки сразу несколько близких к Кремлю телеграм-каналов опубликовали компромат сначала на митрополита Илариона (Алфеева), а затем и на патриарха Кирилла. Отмечается, что на первый взгляд эти инсайды выглядят как информационная атака – учитывая проблемный для России вопрос автокефалии для Украинской православной Церкви и конфликт с Вселенским Патриархатом.