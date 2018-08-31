Главе РПЦ Кириллу сообщили, что Украина получит автокефалию

Патриархи Варфоломей и Кирилл / ИноСМИ

В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей заявил главе Русской православной церкви патриарху Кириллу о том, что имплементация (правовая реализация, внедрение – "Главред") решения предоставить томос об автокефалии украинским священнослужителям будет продолжаться.

Такую информацию озвучил сразу после окончания встречи двух иерархов православной церкви митрополит Галльский Эммануил, сообщает портал "Громадське"

Иерарх также отметил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине по-прежнему остается важным для Вселенского патриархата в Стамбуле.

Известно, что беседа Вселенского патриарха Варфоломея и патриарха Кирилла продлилась около двух с половиной часов. Она велась в формаер "тет-а-тет", но в присутствии переводчиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава Сербской православной цервки просил Варфоломея не предоставлять томос украинской церкви.