В Стамбуле началась встреча Вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем РПЦ Кириллом

Состоялась встреча патриархов Варфоломея и Кирилла / orthedu.ru

В пятницу, 31 августа, в Стамбуле началась встреча Вселенского патриарха Варфоломея I с предстоятелем РПЦ Кириллом.

Встреча состоялась в присутствии всех членов Синода Вселенского патриархата, который 29-31 августа проводит свою очередную сессию.

Во время встречи Варфоломей отметил важность диалога между представителями духовенства для решения насущных вопросов.

"Мы верим в силу диалога. В то время, когда политические руководители используют диалог для того, чтобы решить проблемы своих стран, гораздо больше мы, религиозные деятели, должны использовать религиозный путь диалога для решения вопросов. Тем более, что диалог - это путь, указанный самим Богом", - заявил Вселенский патриарх.

При этом Кирилл отметил, что религиозные деятели всегда умели находить общий язык.

"Каждый раз, когда я посещаю это место, я вспоминаю очень важные моменты нашей общей истории. Наши церкви сталкивались с различными вызовами, которые прежде происходили из окружающего мира. Но мы находили всегда общий язык, [...] чтобы сохранить единство Церкви. Вы очень правильно сказали о диалоге, но я думаю, что есть разница между диалогом, которые ведут политики, и диалогом, который мы ведем. В диалогах, которые ведут политики, каждый отстаивает интересы своей страны, диалог внутри православной церкви имеет другую природу. Мы всегда имеем в виду наше общее благополучие, единство святой Церкви. Диалог между православными церквями происходит внутри единого тела. Разные были дискуссии, иногда достаточно непростые. У меня с этим местом связаны очень светлые воспоминания. Никогда мы не сделали того, что могло нанести вред Вселенскому православию, единой святой апостольской Церкви. Потому что мы несем ответственность за всю церковь, мы - это предстоятели поместных церквей", - подчеркнул глава РПЦ.

Накануне стало известно о том, что патриарх Сербской православной церкви Ириней выступил против предоставления вселенским патриархом Варфоломеем автокефалии Украинской православной церкви.

Напомним, 17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращениепрезидента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.