От паранормальных явлений до родов: какие 5 вещей умеют предчувствовать собаки

Исследования подтверждают: собаки действительно способны предвидеть определенные события и изменения: физиологические, природные и даже эмоциональные.

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Невероятные способности собак/ коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Могут ли собаки чувствовать призраков

Иногда кажется, что ваш пес ведет себя так, будто обладает необычайными способностями: реагирует еще до того, как что-то произошло, или заблаговременно чувствует изменение в вашем состоянии. На самом деле, некоторые из этих случаев имеют научное объяснение, пишет Главред со ссылкой на Parade Pets.

Состояние здоровья хозяина

Собачье обоняние настолько развито, что позволяет им улавливать даже минимальные изменения в составе человеческого тела. Например, они могут распознать признаки диабета, реагируя на гипогликемию или гипергликемию. Некоторые четвероногие способны заблаговременно предупреждать об эпилептическом приступе: за 15-45 минут до его начала. Также ведутся исследования относительно их способности выявлять признаки болезни Паркинсона задолго до первых симптомов.

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Беременность и рождение ребенка

Благодаря невероятной чувствительности к запахам, собаки могут определить изменения гормонального фона у женщины. Именно так они "узнают" о беременности или приближении родов.

"У собак еще и чрезвычайно острый слух, поэтому, не исключено, что они могут услышать сердцебиение плода уже на 28-й неделе беременности", - рассказала изданию доктор ветеринарной медицины Рэйчел Барак.

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Стихийные бедствия

Собаки реагируют на изменения в окружающей среде задолго до того, как это заметит человек. Их слух позволяет уловить звуки камней, движущихся под землей, или гром за несколько километров до бури. Это позволяет им инстинктивно предчувствовать землетрясения, штормы и другие катаклизмы.

Человеческие эмоции

Ваш любимец способен "считывать" ваши эмоции: мимику, движения, даже запах, меняющийся при стрессе. Он улавливает малейшие признаки раздражения, страха или грусти. Некоторые исследования указывают, что собаки могут определить даже токсичных или негативно настроенных людей.

Мистика и паранормальные вещи

Хотя наука пока не подтвердила связь собак с потусторонним миром, легенды и многочисленные свидетельства владельцев домашних любимцев намекают на нечто большее. Люди рассказывают о поведении животных, которое трудно объяснить, будто они видят то, чего не видят другие.

Кстати, ранее рассказывалось, какие собаки станут для человека верными друзьями.

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