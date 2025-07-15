Сколько из Украины выехало людей: социолог поразил статистикой

Раньше в Украину возвращались чаще семьи с детьми, а сейчас в основном – пожилые люди и одиночки.

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Из Украины выезжает больше людей, чем возвращается / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

20% из тех, кто вернулись, хотят решить свои дела в Украине и уехать обратно

Многие люди приезжают в Украину, чтобы полечиться

На сегодняшний день из Украины выезжает в два-три раза больше людей, чем возвращается из-за границы. Об этом сказал в эфире телеканала "Киев24" социолог Владимир Паниотто.

По его словам, раньше возвращались чаще семьи с детьми, а сейчас в основном – пожилые люди и одиночки. Главными он называет семейные мотивы, желание быть дома с семьей. С этой целью в Украину возвращаются около 70% людей.

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"Дополнительные факторы: потребность в жилье – 23%, а дальше работа – 28%, а 8% отмечают, что лучше дома стало с точки зрения безопасности", – сказал социолог.

При этом он добавил, что 20% из тех, кто вернулись, хотят решить свои дела в Украине и уехать обратно – в том числе в Европу.

Паниотто отметил, что многие люди приезжают в Украину, чтобы полечиться, потому что в Европе очень большие очереди, чтобы попасть на прием к врачу.

По его словам, на сегодня, по "грубым" оценкам, в Украине проживает 29-30 миллионов украинцев. В то же время по данным управления Верховного комиссара ООН, в марте 2023 года зафиксировали выезд из Украины около 8 миллионов украинцев, но некоторые украинские демографы считают, что эти данные завышены.

Эксперт отметил, что теперь речь идет о 6 миллионах украинцев, которые выехали из Украины. Он считает, что разница в 2 миллиона не свидетельствует о возвращении такого количества людей в Украину. Скорее всего, была усовершенствована статистика.

Численность населения в Украине - последние новости

Ранее в Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Также ранее стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

Украина должна адаптироваться к сокращению населения, которое сейчас происходит в результате войны. После завершения боевых действий в наше государство могут вернуться не все граждане, которые отсюда уехали. Стоит принимать во внимание общедемографические тенденции. Если в конце войны количество граждан в нашей стране будет 30-32 миллиона, то это еще будет неплохой ситуацией. Такое мнение высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

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