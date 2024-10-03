"Нас никогда не будет 42 млн": Украине надо адаптироваться к сокращению населения - Гладун

Если в конце войны количество граждан в нашей стране будет 30-32 миллионов, то это еще будет неплохой ситуацией.

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Украине надо адаптироваться к сокращению населения, отмечает демограф/ коллаж: Главед, фото: ua.depositphotos.com

Украина должна адаптироваться к сокращению населения, которое сейчас происходит в результате войны. После завершения боевых действий в наше государство могут вернуться не все граждане, которые отсюда уехали.

Стоит принимать во внимание общедемографические тенденции. Если в конце войны количество граждан в нашей стране будет 30-32 миллиона, то это еще будет неплохой ситуацией. Такое мнение высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун в интервью Главреду.

"Чем больше вернется (украинцев в Украину - ред.), тем лучше. Если вернется 50%, это примерно 3 миллиона, то это много для Украины. Но если взять влияние войны и вообще общедемографические тенденции, которые существуют, нам просто надо взглянуть на свою страну более трезво и понять, что нас никогда не будет 52 миллиона, как не будет и 42 миллиона, как было в начале войны. И, возможно, в конце войны, если в стране в границах 1991 года останется 30-32 миллионов, это будет хорошо", - отметил Гладун.

По его словам, перезагружать страну надо с учетом уже новой численности населения. Стоит будет проводить определенную демографическую и экономическую политику с учетом того, что у нас численность населения будет около 30 миллионов.

В то же время он обратил внимание, что в большинстве стран Европы меньшая численность населения, а живут они лучше. Поэтому, по его словам, все зависит от того, как после войны будет обустроено функционирование нашего государства.

В то же время он отметил, что демографическое направление надо разрабатывать, и Министерство социальной политики уже разработало Стратегию демографического развития Украины до 2042 года, где есть направления по поддержке семьи, рождаемости, по увеличению продолжительности жизни, миграционных процессов, жилья, адаптации страны к старению и т.п.

Также он отметил, что страна должна будет адаптироваться к новым реалиям и сокращению населения.

Смотрите видео интервью Александра Гладуна о демографической ситуации в Украине:

Кто такой Александр Гладун Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований. Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Численность населения в Украине - последние новости

Ранее в Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Также ранее стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

Демограф Александр Гладун ранее рассказал, какой будет демографическая картина Украины через 10 лет. Будет улучшаться психологическое состояние, медицинское обслуживание, доступ к медицине, и тенденция повышения продолжительности жизни сохранится, считает он.

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