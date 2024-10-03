Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Нас никогда не будет 42 млн": Украине надо адаптироваться к сокращению населения - Гладун

Алёна Воронина
3 октября 2024, 16:40
84
Если в конце войны количество граждан в нашей стране будет 30-32 миллионов, то это еще будет неплохой ситуацией.
украинцы
Украине надо адаптироваться к сокращению населения, отмечает демограф/ коллаж: Главед, фото: ua.depositphotos.com

Украина должна адаптироваться к сокращению населения, которое сейчас происходит в результате войны. После завершения боевых действий в наше государство могут вернуться не все граждане, которые отсюда уехали.

Стоит принимать во внимание общедемографические тенденции. Если в конце войны количество граждан в нашей стране будет 30-32 миллиона, то это еще будет неплохой ситуацией. Такое мнение высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун в интервью Главреду.

"Чем больше вернется (украинцев в Украину - ред.), тем лучше. Если вернется 50%, это примерно 3 миллиона, то это много для Украины. Но если взять влияние войны и вообще общедемографические тенденции, которые существуют, нам просто надо взглянуть на свою страну более трезво и понять, что нас никогда не будет 52 миллиона, как не будет и 42 миллиона, как было в начале войны. И, возможно, в конце войны, если в стране в границах 1991 года останется 30-32 миллионов, это будет хорошо", - отметил Гладун.

По его словам, перезагружать страну надо с учетом уже новой численности населения. Стоит будет проводить определенную демографическую и экономическую политику с учетом того, что у нас численность населения будет около 30 миллионов.

В то же время он обратил внимание, что в большинстве стран Европы меньшая численность населения, а живут они лучше. Поэтому, по его словам, все зависит от того, как после войны будет обустроено функционирование нашего государства.

В то же время он отметил, что демографическое направление надо разрабатывать, и Министерство социальной политики уже разработало Стратегию демографического развития Украины до 2042 года, где есть направления по поддержке семьи, рождаемости, по увеличению продолжительности жизни, миграционных процессов, жилья, адаптации страны к старению и т.п.

Также он отметил, что страна должна будет адаптироваться к новым реалиям и сокращению населения.

Смотрите видео интервью Александра Гладуна о демографической ситуации в Украине:

Кто такой Александр Гладун

Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований.

Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Численность населения в Украине - последние новости

Ранее в Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Также ранее стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

Демограф Александр Гладун ранее рассказал, какой будет демографическая картина Украины через 10 лет. Будет улучшаться психологическое состояние, медицинское обслуживание, доступ к медицине, и тенденция повышения продолжительности жизни сохранится, считает он.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перепись населения сокращение населения новости Украины Александр Гладун
Реклама

Главное за день

Ещё
Необратимый путь Украины к членству в НАТО: Рютте сделал важное заявление

Необратимый путь Украины к членству в НАТО: Рютте сделал важное заявление

16:44Украина
"Нас никогда не будет 42 млн": Украине надо адаптироваться к сокращению населения - Гладун

"Нас никогда не будет 42 млн": Украине надо адаптироваться к сокращению населения - Гладун

16:40Украина
Куда могут пойти войска РФ после оккупации Угледара: в ВСУ раскрыли планы врага

Куда могут пойти войска РФ после оккупации Угледара: в ВСУ раскрыли планы врага

15:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину будет "заливать" сильными дождями: названа дата, когда ворвутся ливни

Украину будет "заливать" сильными дождями: названа дата, когда ворвутся ливни

"Сильнейшая любовь и родство": Коляденко женился и рассказал про избранницу

"Сильнейшая любовь и родство": Коляденко женился и рассказал про избранницу

"Валерия со мной разведется": путинист Иосиф Пригожин рассказал, как возненавидел жену

"Валерия со мной разведется": путинист Иосиф Пригожин рассказал, как возненавидел жену

ВСУ будут постепенно отходить: что будет после захвата Угледара - Мусиенко

ВСУ будут постепенно отходить: что будет после захвата Угледара - Мусиенко

"Это очень плохо для военных": армию Украины ждут новые трудности - Ступак

"Это очень плохо для военных": армию Украины ждут новые трудности - Ступак

Последние новости

17:43

Средняя зарплата в Украине выросла на 20%: кто зарабатывает больше всего

17:42

Каким будет курс доллара к середине октября: банкир рассказал, ждать ли "скачок"

17:41

Идеальное время: эксперт сказала, когда точно надо ложиться спать, чтобы выспаться

17:32

Россияне попали в газовоз на Черниговщине: взрыв убил трех человек, в том числе ребенкаФото

17:12

В Европе сделали прогноз о сроках войны с Россией и назвали два условия

После войны население Украины составит до 30 миллионов - демограф ГладунПосле войны население Украины составит до 30 миллионов - демограф Гладун
16:45

Украину обстреливают ракеты с иностранными деталями: Буданов упрекнул Запад

16:44

Необратимый путь Украины к членству в НАТО: Рютте сделал важное заявлениеФото

16:40

"Нас никогда не будет 42 млн": Украине надо адаптироваться к сокращению населения - ГладунВидео

16:25

Ахтем Сеитаблаев впервые рассказал про смерть отца

Реклама
16:14

Как избавиться от запаха из обуви за 5 минут: гениальный и простой методВидео

15:58

Путин собрал полмиллиона солдат: для каких четырех городов есть угроза - Рыженко

15:53

Куда могут пойти войска РФ после оккупации Угледара: в ВСУ раскрыли планы врага

15:50

Прямо во время полета вертолета Лукашенко: "Шахеды" снова залетали в Беларусь

15:44

Появилась реакция Зеленского на выход ВСУ из Угледара: что сказал

15:43

89-летний Шерлок-путинист Василий Ливанов экстренно госпитализирован

15:28

"Не нарушит красные линии": Рютте назвал дату, когда обсудят разрешение Украине бить вглубь РФ

15:17

Продолжительность жизни будет расти: какой будет демография Украины через 10 лет

15:10

В работе Telegram произошел сбой: что известно и чем заменить мессенджер

15:09

Можно ли смывать унитаз с открытой крышкой: ответ сантехника удивит многих

14:53

Оборона Покровска и поход РФ на Днепр: Жданов оценил угрозу

Реклама
14:50

Многие использовали их неправильно: что означают смайлики сердечки

14:45

Только настоящий детектив разгадает загадку: надо угадать, где спряталась мышь

14:39

"Свет будут включать на 2 часа": эксперт описал плачевный сценарий на зиму

14:20

Молитва, творящая чудеса: обращение к Святому Духу для исполнения желанийВидео

14:15

Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев: ключевые заявленияФото

13:59

Холостяк-13: названа дата премьеры нового сезона с Александром Тереном

13:58

Почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а Украине - нет?мнение

13:43

Все мужчины имеют этот знак на теле: парень поразил Сеть одним сходством

13:31

Неожиданная причина: почему нельзя сгребать опавшие листья в октябре - объяснение

13:27

Кола, чай и крахмал: чем помыть окна, если закончилось специальное средство

13:25

Уголовной ответственности за СОЧ не будет: в Раде анонсировали новое решение

13:24

Октябрь будет не из легких: ученые назвали даты сильнейших магнитных бурь месяца

13:19

РФ может готовить "большой салют" по Украине ко дню рождения Путина - Коваленко

12:50

Склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35, СУ-34: дроны СБУ атаковали аэродром РФ

12:49

Функция, о которой знают единицы: как восстановить переписку в Viber

12:26

Повышение цен на электроэнергию: будет ли стоить свет по 7 грн/кв - Yasno

12:23

Буря из Каспия скоро отступит: когда ситуация с воздухом в Украине улучшитсяВидео

11:50

"Вдохновили нас": Кейт Миддлтон поразила поступком

11:34

Когда начинается осеннее похолодание: объяснение синоптика

11:30

В Киеве ухудшилось качество воздуха: где сегодня лучше не открывать окна

Реклама
11:30

"Пропагандистская цель": военный объяснил, для чего россияне захватили Угледар

11:19

"Продуктивные шаги": в США сделали заявление о плане победы Украины

11:12

Нарушают душевный покой: какие вещи в доме пугают и не нравятся котам

10:59

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Козлам - болезнь, Свиньям - проблемы

10:38

Кто виноват в падении Угледара и какую роль сыграли США - Associated Press

10:28

Путин ближе к "цели", но есть проблема: на Западе оценили угрозу штурма Покровска

10:23

Как удалить застывший воск с одежды: спасательные лайфхаки

10:16

Успешно поражена РЛС "Небо-М" РФ стоимостью 100 млн $: детали от Генштаба

09:53

Водителям на заметку: когда необходимо срочно проверить уровень масла в авто

09:50

Впервые за 11 лет: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять