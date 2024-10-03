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Украину обстреливают ракеты с иностранными деталями: Буданов упрекнул Запад

Марина Фурман
3 октября 2024, 16:45
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Запад каждый раз "отводит глаза", когда речь идет о поставках иностранных компонентов для российских ракет.
Украину обстреливают ракеты с иностранными деталями: Буданов упрекнул Запад
РФ использует западные детали в своих ракетах/ Коллаж: Главред, Фото: ГУР, mil.ru

Россия продолжает использовать западные технологии для производства своего оружия, в частности в ракетах и беспилотниках, которые ежедневно наносят удары по Украине. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в комментарии Bloomberg.

"Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов... Компании могут говорить, что они ничего не продают России, что они просто продают каким-то посредникам. Но это не меняет того факта, что эти детали попадают в Россию в огромных объемах", - подчеркнул он.

По словам Кирилла Буданова, ракеты с западными компонентами не отправляются с заводов на склады, "они отправляются прямо в передовые части, которые запускают их по Украине".

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Начальник ГУР добавляет, что существует только один способ заблокировать возможности Кремля по обстрелу украинской территории - это остановить поток полупроводников в Россию, однако этого не происходит.

"Все отводят глаза от того, что происходит", - подчеркнул Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Удары вглубь России западным оружием

Пока западные компании активно поставляют детали к ракетам в РФ, Украина до сих пор ждет зеленый свет относительно ударов дальнобойным оружием вглубь России.

Напомним, генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что из-за постоянного российского террора украинского населения это разрешение должно быть предоставлено как можно скорее.

В издании Bloomberg ранее указывали, что партнеры Украины хотят понять, чего стремится достичь Киев, прежде чем позволить использовать свое оружие для ударов по территории РФ.

В то же время новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что разрешение Украине использовать дальнобойное оружие по целям в стране-агрессоре России обсудят на встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября.

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