"Это не нарушит красные линии": Рютте назвал дату обсуждения разрешения Украине бить вглубь РФ

Украина имеет право защищаться, а нанесение ударов по военным целям страны-агрессора РФ предусмотрено международным правом, подчеркнул новый генсек НАТО.

https://glavred.info/ukraine/eto-ne-narushenie-krasnyh-liniy-ryutte-nazval-datu-obsuzhdeniya-razresheniya-ukraine-bit-vglub-rf-10602161.html Ссылка скопирована

Рютте назвал дату обсуждения разрешения Украине бить вглубь РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, Офис президента Украины

Разрешение Украине использовать дальнобойное оружие по целям в стране-агрессоре России обсудят на встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября. Об этом заявил новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 3 октября.

Он подчеркнул, что Украина имеет право себя защищать, а нанесение ударов по военным целям страны-агрессора предусмотрено международным правом.

Рютте подчеркнул, что удары вглубь РФ нельзя считать нарушением красных линий, ведь Россия является единственной страной, которая их нарушает.

видео дня

"Россия ведет эту незаконную войну и это означает, что сбивание российских истребителей и ракет до того, как они могут быть использованы для атак по гражданской инфраструктуре может помочь в этом", - отметил Рютте.

Он сообщил, что вопрос предоставления Украине разрешения бить дальнобойным оружием по военным объектам в России обсудят с президентом США Джо Байденом во время заседания в формате "Рамштайн" 12 октября.

Также Рютте добавил, что вопрос ограничений на удары - это не вопрос Североатлантического альянса, потому что каждое государство альянса принимает собственное решение.

Напомним, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вступивший в должность 1 октября, прибыл в Киев в четверг, 3 октября.

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

Удары вглубь РФ - последние новости

В WP ранее сообщали, что Байден может позволить Киеву бить вглубь РФ после выборов. Если бы США разрешили Украине использовать ракеты большой дальности, это стало бы важнейшим сигналом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания собственной баллистической ракеты.

Напомним, "союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми" ограничения США в ударах ВСУ по России. Помпео считает, что политика таких ограничений вредит Украине.

Также ранее сообщалось, что дроны СБУ атаковали аэродром РФ. Успех операции заключается в том, что именно с этого аэродрома враг активно бомбит КАБами украинские территории.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред