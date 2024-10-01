"Слишком осторожен": Байден может разрешить Киеву бить вглубь РФ после выборов — WP

Если бы США разрешили Украине использовать ракеты большой дальности, это стало бы важнейшим сигналом.

https://glavred.info/world/slishkom-ostorozhen-bayden-mozhet-razreshit-kievu-bit-vglub-rf-posle-vyborov-wp-10601492.html Ссылка скопирована

Байден слишком осторожен, чтобы дать Украине разрешение бить вглубь России сейчас / Коллаж: Главред, фото: Википедия, twitter.com/WhiteHouse

Украина давно лоббирует отмену ограничения со стороны США на нанесение ударов западным оружием по территории вглубь территории страны-агрессора РФ. Президент США Джо Байден слишком осторожен, чтобы отодвинуть эту "красную линию" сейчас. Однако дать подобное разрешение он может после выборов в Америке. Об этом пишет The Washington Post.

Как пишет издание, во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы и объяснил каждый пункт.

Зеленский публично не озвучивал план, но посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила 17 сентября, что она видела его части и что "в нем изложены стратегия и план, которые могут работать".

видео дня

В ходе встреч Зеленского в США не было сделано публичных обещаний поддержки украинской идеи. Киев ожидает, что ответ на план победы, скорее всего, последует во время встречи в Рамштайне 12 октября.

При этом аналитики и законодатели заявили, что Украина рассматривает обоих кандидатов в президенты - Дональда Трампа и Камалу Харрис - как потенциально проблемных.

Многие обеспокоены заявлениями Трампа о том, что война может быть быстро завершена, опасаясь, что это может означать переговоры на условиях России, потенциально предполагающие территориальные уступки и отказ от гарантий безопасности со стороны западных союзников.

Между тем, другие заявили, что, по их мнению, Харрис продолжит внешнюю политику Байдена, которая, по словам многих украинцев и сторонних наблюдателей, в первую очередь обусловлена ​​страхом перед масштабной войной, а не продуманной стратегией победы над Россией.

Разрешение Украине использовать ракеты большой дальности стало бы важнейшим сигналом того, что США намерены поддержать Киев в этой долгой и трудной войне.

"Байден слишком осторожен, чтобы дать это разрешение до выборов", — сказал изданию один из законодателей в комитете по внешней политике.

"Но как только выборы закончатся, он может дать это разрешение", — добавил чиновник, пожелав остаться анонимным.

Визит Зеленского в США и план победы последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и кандидатами по пост главы Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Также Зеленский провел втсречу с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал о своем "плане победы".

Зеленский также выступил на заседании Совбеза ООН. Он заявил, что войну, развязанную Россией, "нельзя успокоить разговорами". Он убежден, что страну-агрессора нужно принудить к миру.

План победы Владимира Зеленского / Инфографика Главреда

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым. Также Ермак объяснил, что План победы создает условия для того, чтобы Формула мира начала выполняться.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред