У Зеленского объяснили, чем План победы отличается от Формулы мира

План победы будет представлен общественности, но не полностью.

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План победы Зеленского представят украинцам / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОП

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

По его словам, как было обещано властями, план президента после презентации западным партнерам будет представлен украинцам, но определенные положения документа останутся в секрете.

По словам Ермака, некоторые этапы плана победы носят "чувствительный характер". Определенные детали необходимо пока что держать в тайне, чтобы о них не знали российские оккупанты.

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"Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому безусловно некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории", - сказал Ермак в эфире телемарафона "Єдині новини".

Чем План победы отличается от Формулы мира

Ермак объяснил, что План победы создает условия для того, чтобы Формула мира начала выполняться.

"Для того, чтобы наш мир наступил именно через силу. Чтобы Украина была сильной, Украина была такой, которая сможет получить справедливый мир", - сказал глава Офиса президента.

По словам Ермака, по итогам визита в США стало понятно, что партнеры понимают действия и стратегию Украины, а также переломную важность Курской операции.

"Мы почувствовали полное понимание такой позиции. Есть безусловно вопросы непростые, над которыми нужно работать. Это не происходит за один день", - отметил глава ОП.

Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

Визит Зеленского в США и план победы

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и кандидатами по пост главы Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Также Зеленсеий провел втсречу с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал о своем "плане победы".

Зеленский также выступил на заседании Совбеза ООН. Он заявил, что войну, развязанную Россией, "нельзя успокоить разговорами". Он убежден, что страну-агрессора нужно принудить к миру.

Тем временем издание The Times опубликовало четыре ключевых пункта плана победы Зеленского:

запрос на западные гарантии безопасности, схожие с пактом о взаимной обороне, заключенным в рамках членства в НАТО;

продолжение операции Украины в Курской области России с целью получения территориального козыря;

запрос на "конкретные" современные виды вооружения;

международная финансовая помощь для украинской экономики.

Отметим, официально план Зеленского пока не обнародован.

План победы Зеленского / Инфографика Главреда

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