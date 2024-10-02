Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми" ограничения США в ударах ВСУ по России

Яна Ставская
2 октября 2024, 20:59
93
Помпео считает, что политика таких ограничений вредит Украине.
'Союзник Трампа' Помпео назвал 'глупыми' ограничения США в ударах ВСУ по России
Помпео сделал заявление по дальнобойным ударам / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Республиканец и союзник Дональда Трампа Майк Помпео поддерживает политику отмены ограничений на применение Украиной западного вооружения по России. На встрече в Лондоне 2 октября он назвал эти ограничения, цитирует Голос Америки, "глупыми".

По его мнению, такая политика вредит обороноспособности Украины.

"Политика наложенных ограничений, стала вредной... Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне кажется военно-неразумной и стратегически глупой (militarily silly and strategically stupid, - Голос Америки)", - сказал он.

видео дня

Помпео подчеркнул, что снятие этих ограничений никоим образом "не создало бы дополнительных рисков".

Удары ВСУ вглубь России - главное

Во время визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты на прошлой неделе все надеялись на отмену Вашингтоном ограничений на глубокие удары ВСУ по России. Однако этого не произошло.

По словам депутата Егора Чернева, решение уже было на столе у Байдена, однако Белый дом по каким-то причинам передумал. Украинские власти ожидают, что о разрешении объявят уже после президентских выборов осенью 2024 года.

Киев неоднократно подчеркивал, что снятие ограничений на удары ВСУ западным оружием по России существенно бы повлияли на ход боев на фронте. Штаты же в этом сомневаются - основания для их сомнений действительно есть, потому что из-за промедления Америки Россия уже успела перетащить самолеты подальше от зоны поражения дальнобойным американским вооружением.

Кто такой Майк Помпео?

Майк Помпео - республиканец, бывший государственный секретарь США при президентстве Дональда Трампа, который до сих пор остается его преданным союзником и поддерживает его кандидатуру на предстоящих выборах.
Помпео также не скрывает, что готов снова "служить Америке", если Трамп победит на президентских выборах и пригласит его вернуться в команду.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Помпео неоднократно демонстрировал свою поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Майк Помпео война России и Украины Удары вглубь РФ
Реклама

Главное за день

Ещё
"Союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми" ограничения США в ударах ВСУ по России

"Союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми" ограничения США в ударах ВСУ по России

20:59Украина
Миссия НАТО по поддержке Украины: президент Хорватии сделал неожиданное заявление

Миссия НАТО по поддержке Украины: президент Хорватии сделал неожиданное заявление

20:53Мир
"Все усеяно телами": РФ захватывает территорию на Донбассе с "невиданной агрессией" - WP

"Все усеяно телами": РФ захватывает территорию на Донбассе с "невиданной агрессией" - WP

19:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В октябре посыплется золото: какие ТОП-3 знака зодиака вступают в эру богатства

В октябре посыплется золото: какие ТОП-3 знака зодиака вступают в эру богатства

Гороскоп на октябрь 2024 для Дев: какие сюрпризы приготовил второй месяц осени

Гороскоп на октябрь 2024 для Дев: какие сюрпризы приготовил второй месяц осени

Можно ли хранить фотографии умерших: ответ удивит

Можно ли хранить фотографии умерших: ответ удивит

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

Тина Кароль закрутила роман с молодым бизнесменом - блогер

Тина Кароль закрутила роман с молодым бизнесменом - блогер

Последние новости

21:37

"Нет войне!" в прямом эфире: пропагандист РФ истерично призвал прекратить "СВО"

20:59

"Союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми" ограничения США в ударах ВСУ по России

20:58

"Нужна стратегия, а не просто...": Валерий Залужный озвучил залог мира

20:53

Миссия НАТО по поддержке Украины: президент Хорватии сделал неожиданное заявление

20:52

"Дошли практически до дна": звезда Квартала 95 пожаловался на проблемы в браке

Выход ВСУ из Угледара. Какие риски несет потеря города, за который сражались 2 годаВыход ВСУ из Угледара. Какие риски несет потеря города, за который сражались 2 года
20:50

Конец беспошлинным покупкам: в Раде хотят обложить налогом все международные посылки

19:56

Еще одна жертва нападения РФ: после атаки на Львов увеличилось число погибших

19:53

"Все усеяно телами": РФ захватывает территорию на Донбассе с "невиданной агрессией" - WP

19:36

Украину будет "заливать" сильными дождями: названа дата, когда ворвутся ливни

Реклама
19:22

"Сильнейшая любовь и родство": Коляденко женился и рассказал про избранницу

19:20

Ситуация не критическая: военный прокомментировал, чем обернется потеря Угледара

19:14

В каком порядке транспортные средства проедут перекресток: ответ знают не всеВидео

19:12

Увольнение Буданова: Умеров дал ответ кругу депутатов

19:10

План победы: что нужно Украинемнение

19:06

Сны, которые принесут беды и несчастья: 3 образа, на которые стоит обращать вниманиеВидео

18:57

Фанаты не смогли подобрать слова к образу Тины Кароль: что она одела

18:45

Украинцам будут рассылать повестки с QR-кодом: в Минобороны рассказали, что изменится

18:15

"Сейчас буду проходить ВВК": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о походе в ТЦК

18:05

Не только для модного вида: зачем на джинсах есть заклепки

18:02

Глобальный сбой: киберкорпус ГУР МО атаковал российский финсектор - СМИ

Реклама
17:57

РФ стягивает к Крымскому мосту дополнительные системы ПВО: к чему готовится врагФото

17:55

Почему мигает энергосберегающая лампочка при включенном свете: чем это грозитВидео

17:48

"Я вас видеть не желаю": Арестович обиделся на украинцев и передумал идти в президентыВидео

17:14

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: в каких районах наибольшее загрязнение

16:58

"Уникальный случай": Россия может остаться без важнейшего партнера - Швец

16:55

В Днепре военных заставляют публично поддержать заместителя Филатова, подозреваемого в краже 20 млн - волонтер

16:49

Как выбрать качественный твердый сыр: "Е-шка", на которую следует обратить вниманиеВидео

16:40

Британия должна направить свои войска в Украину, но есть условие - Уоллес

16:20

Чего хочет достичь РФ до холодов: эксперт раскрыл план Путина

16:18

"Доверие продолжает укрепляться": Си Цзиньпин дал "обещание" Путину

16:10

В Бердянске взорвался автомобиль судьи-предателя Ломейко: ГУР раскрыло подробности

15:54

От одежды до соли и веника: какие вещи ни в коем случае нельзя давать в долг

15:50

Войска РФ готовятся к штурму: в Силах обороны предупредили о планах врага

15:47

Леонтьев, Metallica и Седокова: в РФ создали новый стоп-список запрещенных звезд

15:42

Часть областей будут заливать сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

15:35

Только гений сможет найти свечу всего за 7 секунд: сложная загадка на внимательность

15:20

В Украине вырастут цены на ряд продуктов: что может подорожать больше всего

15:16

Людям это не под силу: какие 6 звуков могут слышать только собакиВидео

15:10

Пророссийского блогера-провокатора Стахива с пятого раза отправили в СИЗО

14:40

Из чего на самом деле изготавливают жевательную резинку: люди удивлены ответом

Реклама
14:38

В жизнь придут 40 бед: что категорические нельзя делать 3 октября

14:37

Курская операция не последняя: генерал прогнозирует новые прорывы ВСУ на территорию РФ

14:05

Уменьшится в разы: какой будет численность населения Украины в 2051 году - прогноз

14:03

Разрушен ряд критических объектов: РФ массированно ударила по Сумщине "Шахедами"Фото

13:43

В Кремле отреагировали на слухи о готовности Шольца позвонить Путину

13:36

Умер звезда "Крепкого орешка"

13:27

Можно ли хранить фотографии умерших: ответ удивит

13:25

Многие считали неправильно: какой идеальный вес женщины, таблица

13:03

Берем обычный фарш и готовим шедевр: оригинальные котлеты с сюрпризом - рецептВидео

12:53

Официально: Силы обороны Украины вышли из Угледара - ОСГВ "Хортица"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять