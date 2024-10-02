'Союзник Трампа' Помпео назвал 'глупыми' ограничения США в ударах ВСУ по России

Помпео считает, что политика таких ограничений вредит Украине.

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Помпео сделал заявление по дальнобойным ударам / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Республиканец и союзник Дональда Трампа Майк Помпео поддерживает политику отмены ограничений на применение Украиной западного вооружения по России. На встрече в Лондоне 2 октября он назвал эти ограничения, цитирует Голос Америки, "глупыми".

По его мнению, такая политика вредит обороноспособности Украины.

"Политика наложенных ограничений, стала вредной... Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне кажется военно-неразумной и стратегически глупой (militarily silly and strategically stupid, - Голос Америки)", - сказал он. видео дня

Помпео подчеркнул, что снятие этих ограничений никоим образом "не создало бы дополнительных рисков".

Удары ВСУ вглубь России - главное

Во время визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты на прошлой неделе все надеялись на отмену Вашингтоном ограничений на глубокие удары ВСУ по России. Однако этого не произошло.

По словам депутата Егора Чернева, решение уже было на столе у Байдена, однако Белый дом по каким-то причинам передумал. Украинские власти ожидают, что о разрешении объявят уже после президентских выборов осенью 2024 года.

Киев неоднократно подчеркивал, что снятие ограничений на удары ВСУ западным оружием по России существенно бы повлияли на ход боев на фронте. Штаты же в этом сомневаются - основания для их сомнений действительно есть, потому что из-за промедления Америки Россия уже успела перетащить самолеты подальше от зоны поражения дальнобойным американским вооружением.

Кто такой Майк Помпео? Майк Помпео - республиканец, бывший государственный секретарь США при президентстве Дональда Трампа, который до сих пор остается его преданным союзником и поддерживает его кандидатуру на предстоящих выборах.

Помпео также не скрывает, что готов снова "служить Америке", если Трамп победит на президентских выборах и пригласит его вернуться в команду. С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Помпео неоднократно демонстрировал свою поддержку Украины.

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