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"Следующие месяцы будут решающими": Зеленский в США сделал важное заявление

Юрий Берендий
23 сентября 2024, 13:19
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Владимир Зеленский отметил, что западным союзникам Украины нужно быть быстрее, чтобы не потерять следующие несколько месяцев в войне.
'Следующие месяцы будут решающими': Зеленский в США сделал важное заявление
Следующие месяцы будут решающими - Зеленский / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получил награду Американской академии достижений - The Golden Plate Award. Об этом он сообщил в своем Телеграм канале.

В своей речи он подчеркнул, что поддержка США была решающей для достижений Украины и остается ключевой для будущих успехов.

Зеленский отметил, что мир не может позволить себе поражение в битвах, где на кону стоит свобода, и что не Россия или ее союзники должны определять результат.

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"Никто из нас не хотел бы - неважно, в Америке, Украине или где-либо в Европе, где-либо в мире - никто добровольно не выбирает режимов как российский, иранский или любой другой диктаторский для своих детей. Эти режимы всегда строятся на насилии, всегда развязывают войны и проливают кровь, всегда воруют будущее, разрушают годы, оставляют десятилетия в руинах. Вот почему они должны проиграть. И у нас нет много времени: следующие несколько месяцев будут решающими", - считает президент.

Президент призвал действовать быстро, чтобы Украина не потеряла несколько месяцев войны и, соответственно, не потеряла следующие десятилетия. Он также заявил, что у Украины есть четкий план победы.

"И я представлю этот план в Америке, прежде всего, президенту Байдену, Конгрессу и обоим кандидатам в президенты - Камале Харрис и Дональду Траму", - напомнил он.

Зеленский выразил уверенность, что этот план победы будет поддержан глобальными союзниками, и эта победа станет общим достижением на пути к свободе без компромиссов.

Зеленский отметил, что теперь решается будущее, в котором будут жить наши дети и во что они будут верить.

"Будут ли они верить в ценности, которые объединяют, несмотря на любые разногласия... Или они потеряют надежду, живя в мире, где войны являются постоянными?" - отметил Зеленский.

Формула мира инфографика
Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Украинский "план мира" - что известно о визите Зеленского в США

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену план победы, состоящий всего из четырех ключевых пунктов, среди которых - продолжение операций ВСУ в Курской области. Как сообщает The Times, Зеленский отправляется на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, а затем в Вашингтон, чтобы представить этот план, направленный на то, чтобы заставить Россию начать переговоры с Украиной.

23 сентября Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в США с официальным визитом. Президент планирует посетить Пенсильванию, Нью-Йорк и Вашингтон.

Он также отмечал, что график плана победы, который будет представлен во время визита, предусматривает принятие важных решений союзниками Украины уже в октябре-декабре.

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