Стратегия РФ "трещит по швам": враг в панике пытается удержаться на Харьковщине

Оккупанты проводят перегруппировку и прибегают к экстренным мерам для удержания своих сил в Харьковской области.

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Врагу остается бросать больше сил для удержания позиций на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с DeepState

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, однако у врага отслеживаются большие проблемы. Как рассказали в ОТГ "Харьков", по состоянию на 23 сентября в районе Глубокого противник осуществил перегруппировку штурмовых групп.

В то же время в районе Старицы подразделения страны-агрессора России боятся потерять занимаемое положение, поэтому закрепляются и перемещаются малыми группами 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса с целью эвакуации санитарных потерь.

На еще одном сложном участке фронта, в городе Волчанск, враг решил вывести оккупационную группировку на нулевые позиции и применить огонь.

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"В Волчанске противник осуществил заведение личного состава на передовые позиции. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району Агрегатного завода", - говорится в сообщении.

Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Ситуация на Харьковском направлении - что известно

Напомним, что с недавних пор Силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение и отрезали оккупантов от логистики в районе Липцов на Харьковщине. Вражеские войска перешли в оборону.

Впоследствии сообщалось, что это произошло из-за того, что вражеские силы, которые находились там с мая, потеряли боеспособность. Чтобы усилиться, оккупанты перебрасывают туда боевиков ЧВК Вагнер и бывших заключенных.

Ранее стало известно, что в районе населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области противник осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях.

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