РФ перешла в оборону на Харьковщине: оккупантов отрезали от логистики - ВСУ

Силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение и отрезали оккупантов от логистики в районе Липцов на Харьковщине. Вражеские войска перешли в оборону. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.
По его словам, самая сложная ситуация сохраняется в Волчанске. Там продолжаются интенсивные боевые действия и противник постоянно пытается продвигаться в разных районах города. В то же время в направлении Липцы-Глубокое наблюдается некоторое затишье.
"Это не означает, что он оставил свои намерения. Он укрепляется, проводит фортификационное оборудование своих позиций, заводит дополнительный личный состав и пытается кое-где проводить мероприятия логистического обеспечения. Впрочем у него на направлении Липцы-Глубокое получается очень плохо, потому что там мы усилили определенные меры, в связи с чем логистическое обеспечение передовых позиций противника почти не происходит", - рассказал Саранцев.
Спикер также отметил, что в районе Липцов враг собрал пехотные подразделения для наступательных действий. Однако, как отметил Саранцев, сейчас российские оккупанты находятся в невыгодном положении.
"Нам удалось улучшить на некоторых локациях свое тактическое положение, из-за чего противник вынужден сейчас перейти в оборону. Но он пытается восстановить свое положение, из-за чего переформировывает штурмовые группы, пытается восстановить систему связи, восстановить систему управления, чтобы накопить силы и перейти к контратакам", - сказал он.
Кроме этого, из-за проблем с логистикой у войск РФ возникают случаи отравлений. Саранцев добавил, что отсутствие медикаментов ухудшает морально-психологическое состояние противника, поэтому россияне чаще сдаются в плен.
"В течение нескольких дней личный состав противника, который находится на передовых позициях, не получает ни провианта, ни воды. Из-за чего вынужден переходить на "подножный корм". Они вынуждены пить воду из ручьев или из колодцев", - добавил представитель ОТГВ "Харьков".
Что такое ОТГ "Харьков"?
Оперативная-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
Напомним, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия сможет вести войну против Украины минимум год-два. Интенсивность боевых действий на фронте будет зависеть от поставок оружия и техники союзниками Украине.
Также президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации в Курской области и на фронте в Украине. Украинские подразделения успешно удерживают свои позиции и выполняют задачи согласно планам.
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины вернули под контроль Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Генерал Николай Маломуж пояснил, что россияне перебросили резервы для штурма Волчанска, но эти силы оказались недостаточными.
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