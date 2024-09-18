ВСУ остановили наступление РФ на Курщине: комендатура говорит, что 'все под контролем'

В Курской области российские войска стремились атаковать позиции ВСУ с флангов, но оккупантов удалось остановить, заявил Алексей Дмитрашковский.

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Украинские войска остановили врага в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 3 ОШБр

Украинские защитники остановили наступление российских войск в Курской области. Часть территории региона остается под контролем Украины. Об этом заявил представитель комендатуры ВСУ на Курщине Алексей Дмитрашковский, пишет Barron's.

По его словам, российские войска пытались атаковать позиции украинских подразделений с флангов. Однако ВСУ остановили попытки врага.

"Ситуация стабилизировалась и сегодня все под нашим контролем, они не достигли успеха", - рассказал Дмитрашковский. видео дня

Он добавил, что россияне смогли только зайти в один из населенных пунктов и начать бои за другой. Значительного продвижения войска РФ не достигли.

Дмитрашковский также уточнил, что на территории, которую контролируют ВСУ, остаются "несколько тысяч" российских гражданских лиц. В некоторых населенных пунктах находится более 500 местных жителей.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Напомним, ВСУ заперли еще 7 тысяч оккупантов на Курщине. По словам бывшего главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, украинские силы могут нейтрализовать очень мощное соединение, после чего в РФ могут начаться "темные времена".

Также эксперт Михаил Самусь подчеркнул, что ресурсы, необходимые для контроля над Курской АЭС, не оправдывают себя. Вместо этого ВСУ должны сосредоточиться на уничтожении российских пусковых установок и военной инфраструктуры.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил, что России не хватает 32 тысяч военных в Курской области для вытеснения украинских сил, поэтому РФ увеличивает группировку до 40 тысяч человек.

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