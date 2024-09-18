У ВСУ в России есть цели "пожирнее", чем Курская АЭС: оценка эксперта

Захват Курской АЭС никакой пользы Силам обороны не принесет.

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Вопрос о Курской АЭС даже не надо ставить - уверен Самусь / Коллаж: Главред, фото: АЗОВ, скриншот deepstatemap.live

Захватывать Курскую АЭС незачем, куда эффективнее израсходовать боеприпасы по военным целям россиян, отметил в интервью Obozrevatel эксперт Михаил Самусь.

По мнению Самуся, никакой пользы от взятия под контроль российского атомного объекта не будет.

"Зачем нам Курская АЭС? Вы понимаете, какие ресурсы нужны, чтобы взять его под контроль? Никакой пользы я от этого не вижу, вообще никакой", — высказался он. видео дня

Вместо этого ВСУ должны сосредоточиться на глубоких ударах по складам и аэродромам россиян.

"Отмечаю: нам нужно уничтожать пусковые установки ОТРК "Искандер", уничтожать российские корабли и подлодки, которые могут запускать "Калибры". Нам следует уничтожать аэродромы противника, с которых взлетает стратегическая и тактическая авиация. Вот это нам нужно. А заниматься "атомным терроризмом"... Это русские способы. Мы не будем этим заниматься", — объяснил Самусь.

Самусь убежден, что "нам не надо даже ставить вопрос" о Курской АЭС.

Курская АЭС - что известно об объекте / Инфографика: Главред

Ранее российские "военкоры" утверждали, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС, а сами оккупанты якобы усилили защиту территории ядерного объекта.

Украина об указанных намерениях официально не сообщала. Хотя аналитик Александр Мусиенко вполне допускает такое развитие событий. По его мнению, у Украины тогда появится шанс "выторговать" освобождение ЗАЭС.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Бои под Курском - последние новости

Несмотря на заявления официальных пропагандистов Кремля о том, что под Курском российские войска держат ситуацию под контролем и "выбивают противника", местные власти объявили срочную эвакуацию сразу двух районов - речь идет о Рыльськом и Хомутовском.

Эвакуация по меньшей мере Рыльского района связана с угрозой прорыва ВСУ.

До этого стало известно о продвижении ВСУ в Глушковском районе Курской области. Наступательные операции по состоянию на 16 сентября продолжались на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заметил, что под Курском ВСУ уже достигли стратегической цели, дезориентировав врага и создав новую линию для ведения военных операций.

Это позволяет оттянуть противника и не дать стране-агрессору России возможности направить дополнительные силы на Покровское направление, сказал он.

Ранее Bild отмечало, что неожиданная атака на Курскую область стала шоком для российского диктатора Владимира Путина и военного руководства страны-агрессора РФ. Российская армия еще не нашла "рецепта", который позволил бы остановить "украинское наступление".

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