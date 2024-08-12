Путин шокирован атакой на Курск, РФ не может остановить наступление тысяч военных - Bild

Российские войска были вынуждены срочно вызвать подкрепление, но эти меры пока не принесли заметного эффекта, пишет Bild.

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Российская армия не может остановить наступление на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты, svoboda.org

Неожиданная атака на Курскую область стала шоком для российского диктатора Владимира Путина и военного руководства страны-агрессора РФ. Российская армия еще не нашла "рецепта", который позволил бы остановить "украинское наступление". Обэтом пишет немецкое издание Bild.

Как отмечает издание, Вооруженные силы Украины продолжают неустанно давить на врага, используя дроны, ракеты и артиллерию. Россия была вынуждена срочно направить подкрепление в Курскую область, но эти меры пока не принесли заметного эффекта. В то же время аналитики Института изучения войны считают, что продвижение украинских войск может замедлиться.

"В Курской области вспыхнул хаос. В Кремле сообщили, что приграничные города эвакуировали. Говорят, что 76 тысяч человек вывезены в другие регионы", - отметили в материале.

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По информации, полученной от источника среди украинских силовиков, цель операции в Курской области заключается в "дестабилизации России".

"Мы идем в наступление. Задействованы тысячи украинских военных. Цель - рассредоточить позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России", - рассказал собеседник.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Напомним, операция Сил обороны Украины в Курской области, начавшаяся 6 августа, продолжается шестой день. По данным The Economist, к 10 августа украинские войска продвинулись на 40 км вглубь территории РФ, что вызвало панику в Кремле и объявление чрезвычайного положения. Российские войска оставляли технику и боеприпасы, а около 76 тысяч местных жителей эвакуировались.

Также наступление в Курской области позволило Силам обороны перехватить инициативу на фронте и снизить интенсивность российских наступлений на восточных направлениях. Эксперты Института изучения войны отмечают, что атака в Курской области заставила Кремль перебросить силы на это направление.

Как сообщал Главред, в Сети появилось видео, на котором жители Курской области приветствуют бойцов ВСУ. Автомобиль с украинскими защитниками остановился, чтобы узнать, не обижают ли их. Две пожилые женщины попросили подвезти их, и одна из них, хотя и не украинка, говорила на украинском.

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