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"Опасность в том, что мы попадем в ловушку": СМИ раскрыли детали операции на Курщине

Анна Ярославская
12 августа 2024, 09:43
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Источник The Economist в Генштабе призвал не сравнивать прорыв в Курской области с успешным харьковским контрнаступлением в 2022 году.

ВСУ
СМИ выяснили новые детали операции ВСУ в Курской области РФ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Операция Сил обороны Украины в Курской области началась 6 августа и продолжается уже шестой день подряд. Журналисты The Economist опубликовали новые детали прорыва ВСУ на территорию страны-агрессора РФ.

Как рассказал изданию 43-летний боец 103 ОБрТрО Иван, новые мобилизованные были почти парализованы из-за страха, но продолжали вместе двигаться— по 10 километров в день. Каждую ночь военные меняли передовые подразделения, которые поспешно выкапывали позиции впереди. На третью ночь группу атаковали управляемыми бомбами.

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"Все горело. Руки здесь, ноги там", — рассказал военный.

Двенадцать человек из роты погибли на месте. Иван получил осколочные ранения и был эвакуирован в госпиталь в Сумской области Украины.

12 его побратимов погибли, а сам Иван получил осколочные ранения паха и грудной клетки.

Источник в украинских службах безопасности сообщил, что до 10 августа некоторые подразделения продвинулись на 40 километров вглубь РФ.

"Атака, окутанная тайной, застала Кремль врасплох. Около 76 тысяч местных жителей бежали, и российские власти объявили там чрезвычайное положение. Отсутствие хорошо организованной эвакуации возмутило многих. Владимир Путин назвал это масштабной "провокацией". Владимир Артюх, глава военной администрации Украины в Сумах, говорит, что успех Украины стал для россиян "холодным душем", - пишет The Economist.

28-летний десантник 33 ОМБр Ангол также получил ранения, его левая рука обездвижена в фиксаторе, а из тела торчат трубки, пакеты и провода. Он побывал на расстоянии 30 километров от границы, после чего пострадал от попадания артиллерии или бомбы. Военнослужащий не исключает и "дружественного огня".

Он помнит, как упал на землю и закричал "300". По словам Ангола, российские бойцы бежали, быстро покидая технику и боеприпасы.

"Другие солдаты во дворе вспоминают демонический гул российского неба. Украина разместила в этом районе множество средств ПВО и РЭБ, но беспилотники и авиация находят пути сквозь них. Николай, пехотинец, который говорит, что был в первой группе, проникнувшей в Россию, говорит, что пилоты атаковали, как только они вошли в первую российскую деревню. Во второй деревне группа была атакована вертолетами. Николай вспоминает, как бросился на землю, а затем услышал звук крушения вертолета, сбитого украинской зенитной ракетой", - пишут журналисты.

Боец Николай сломал при падении ребро, поэтому его пришлось эвакуировать.

"Мы направили наши наиболее боеспособные подразделения в самую слабую точку на их границе. Солдаты срочной службы столкнулись с десантниками и просто сдались в плен", — рассказал неназванный собеседник из Генштаба ВСУ.

В СМИ отметили, что все трое солдат, которые дали комментарии для материала, были выведены без передышки с передовой на востоке. Об этом воинов предупредили только за день.

В издании предположили, что минимальная цель операции — отвод российских войск из Харьковской и Донецкой областей. Россия перебросила силы с харьковского фронта, но на Донбассе с этим не спешит.

"Их командиры не идиоты. Они двигают силы, но не так быстро, как хотелось бы. Они знают, что мы не можем расширить логистику на 80 или 100 километров", — объяснил источник в Генштабе.

Собеседник издания призвал не сравнивать прорыв с успешным харьковским контрнаступлением в 2022 году. Он уточнил, что сейчас ВС РФ более серьезно относятся к войне.

"Опасность заключается в том, что мы попадем в ловушку, и Россия сотрет нам зубы", — добавил источник.

The Economist отмечает, что математика войны никогда не играла в пользу Украины из-за ограниченных ресурсов, и нападение вглубь страны-агрессора может ухудшить ситуацию.

Однако операция в Курской области уже имеет один важный положительный результат — она повысила моральный дух, который позволял годами Украине обманывать математику. Уставшие и истощенные бойцы признаются, что не жалеют о рискованном прорыве даже несмотря на потери.

"Впервые за долгое время у нас есть движение. Я чувствовал себя тигром", — поделился раненый десантник Ангол.

Операция в Курской области

Глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер заявил, что наступление ВСУ в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось. Это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны.

Аналитики Института изучения войны считают, что наступление ВСУ в Курской области страны-агрессора позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий. На этом фоне оккупанты несколько снизили интенсивность наступлений на восточных направлениях. По мнению экспертов, ситуация в Курской области может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что реакция российского диктатора Владимира Путина на операцию в Курской области демонстрирует слабость путинского режима и самого главы Кремля. Диктатор РФ должен был бы очень оперативно реагировать и решать все проблемы, но у него ничего не получается. Тем временем в стране-агрессоре России накапливается недовольство, которое рано или поздно взорвется внутри РФ.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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