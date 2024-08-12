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"Путина смоет раскаленной смолой": операция на Курщине станет катастрофой для РФ – Мусиенко

Алёна Воронина
12 августа 2024, 08:43обновлено 12 августа, 09:23
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В РФ накапливается недовольство, которое во что-то перерастет. Путин хочет, чтобы недовольство россиян вылилось наружу, но эта бомба должна взорваться внутри.
Владимир Путин, Александр Мусиенко
Внутри РФ накапливается недовольство, которое рано или поздно выльется на Путина, отмечает Мусиенко/ коллаж: Главред, фото: скрин

Реакция российского диктатора Владимира Путина на операцию в Курской области демонстрирует слабость путинского режима и самого главы Кремля. Диктатор РФ должен был бы очень оперативно реагировать и решать все проблемы, но у него ничего не получается.

Тем временем в стране-агрессоре России накапливается недовольство, которое рано или поздно взорвется внутри РФ. Такое мнение высказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время чата на Главреде.

"Если уж в западной прессе появляются публикации о том, что начальник российского генштаба мог знать о планах продвижения на Курщине, но не доложил Путину и ничего не сделал, чтобы эти планы разрушить, это как минимум свидетельствует о том, что существует определенный раскол в военно-политическом руководстве России. То есть далеко не во всем военные довольны Путиным. И наоборот: Путин хотел бы говорить о взятии Киева, а приходится говорить о взятии Марьинки и других населенных пунктов, которые бы он раньше на карте просто не показал бы", - отметил Мусиенко.

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Он отметил, что все это, безусловно, демонстрирует слабость путинского режима и слабость Путина как царя, который должен был бы очень оперативно реагировать и решать все проблемы. А Путин сейчас не может решить проблемы тех же людей в Курской области, которые у него просят помощи.

"Ситуация в России напоминает один большой чан, в котором капля за каплей накапливается смола. В определенный момент этот чан опрокинется, и эта смола потечет. Еще и раскаленная, еще и воспламенится. И тогда будет смывать многих, в том числе и Путина", - подчеркнул эксперт.

Мусиенко отметил, что сейчас в РФ происходит накопление недовольства, которое в конце концов во что-то перерастет.

"Наружу это недовольство перерастать не хочет, а Путин хочет, чтобы недовольство перерастало наружу, поэтому он предлагает гражданам РФ идти воевать. Но россияне сейчас военкоматы не штурмуют, такой активности добровольцев не наблюдается. Значит, эта бомба должна взорваться внутри. В определенный момент это недовольство взорвется, когда и как - сложно предсказать. Хотя, как сказал глава украинской разведки Кирилл Буданов, "новый Пригожин уже вызревает", - отметил эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в The Times отмечали, что Зеленский принял самое рискованное решение, решившись на операцию в Курской области. Оккупанты утверждали, что границу перешли якобы ВСУ. Официальная украинская власть хранит молчание, однако в западных СМИ убеждены, что на этой операции "везде отпечатки пальцев президента Зеленского".

Также ранее полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем обернется для командования РФ прорыв в Курской области. Военный эксперт считает, что провал обороны в Курской области может лечь на плечи начальника Генштаба РФ.

Напомним, в ISW отмечали, что операция в Курской области позволила ВСУ перехватить инициативу на одном участке фронта. Ситуация в Курской области может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

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