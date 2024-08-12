УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Последствия возможны: чем обернется для командования РФ прорыв в Курской области

Анна Косик
12 августа 2024, 04:13
53
Военный эксперт считает, что провал обороны в Курской области может лечь на плечи начальника Генштаба РФ.
Герасимов, карта Курской области
Герасимова могут сделать виновным в прорыве в Курскую область / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, Википедия, Президент России

В руководстве страны-агрессора России после масштабных провалов обычно ищут "крайнего", чтобы оправдать лицо других крупных игроков. Прорыв в Курскую область вряд ли будет исключением. Кремлевский диктатор Путин может обвинить в допущении прорыва Валерия Герасимова.

Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в данном случае в безопасности остается разве что министр обороны РФ Белоусов.

"Здесь показательна информация о том, что заместитель командующего Ленинградского военного округа Эседулла Абачев, возглавляющий тактическое направление "Курск", еще две недели назад докладывал Герасимову, что есть угроза вторжения в Курскую область", - говорит Жданов.

видео дня

Однако Герасимов тогда ответил Абачеву, что разгонять панику и вестись на дезинформацию противника не стоит. Более того - начальник Генштаба РФ забрал часть войск Курской области на Харьковщину. Поэтому Герасимова и пытаются в этой ситуации сделать козлом отпущения.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

6 августа стало известно, что на территорию Курской области начали заходить группировки вооруженных людей. По информации росСМИ, они успешно брали под контроль населенные пункты РФ. Россияне утверждали о якобы прорыве ВСУ.

Когда группировки вооруженных людей заняли несколько населенных пунктов и закрепились там, появилась первая реакция мировых лидеров на этот прорыв. В США пообещали связаться с Киевом для разъяснений, но подчеркнули, что Украина в праве защищаться так, как считает нужным.

Продвижение по территориям России продолжилось, поэтому страна-агрессор ввела на территории трех областей режим КТО. При этом объявлять состояние войны Кремль побоялся, чтобы не взбудоражить внутреннюю панику.

Россияне утверждают, что продвигаются по их территории именно ВСУ, однако официальная украинская власть до сих пор молчит. Однако западные СМИ убеждены, что на этой операции "везде отпечатки пальцев президента Зеленского".

Другие новости о ситуации в Курской области:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Олег Жданов Валерий Герасимов Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Почему РФ не оттягивает силы из-за наступления на Курск: эксперт дал неожиданный ответ

Почему РФ не оттягивает силы из-за наступления на Курск: эксперт дал неожиданный ответ

03:29 Украина
Полетят сотни дронов и ракет: РФ готовит удар по важным зданиям в Киеве - The Times

Полетят сотни дронов и ракет: РФ готовит удар по важным зданиям в Киеве - The Times

03:04 Украина
Видели сильный дым и слышали взрывы: в МАГАТЭ рассказали о пожаре на ЗАЭС

Видели сильный дым и слышали взрывы: в МАГАТЭ рассказали о пожаре на ЗАЭС

00:28 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - Мусиенко 6203

Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - Мусиенко

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика 5975

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ 3587

Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ

Жесткий взрыв и столб густого дыма над городом: россияне сбросили бомбы на Сумы 2814

Жесткий взрыв и столб густого дыма над городом: россияне сбросили бомбы на Сумы

Последние новости

04:13

Последствия возможны: чем обернется для командования РФ прорыв в Курской области

03:34

Лукашенко заговорил о развале СНГ на фоне боев в Курске: что задумал диктаторВидео

03:29

Почему РФ не оттягивает силы из-за наступления на Курск: эксперт дал неожиданный ответ

03:04

Полетят сотни дронов и ракет: РФ готовит удар по важным зданиям в Киеве - The Times

01:30

Звезда "Пиратов Карибского моря" рассказала про неизлечимое расстройство дочери

Операция в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – МусиенкоОперация в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – Мусиенко
00:28

Видели сильный дым и слышали взрывы: в МАГАТЭ рассказали о пожаре на ЗАЭС

11 августа, воскресенье
23:28

"Нет в Украине места, где жить": у Олега Винника оправдались за его побег

23:03

"Где всё МАГАТЭ?": в РФ забились в истерике после того, как сами же подожгли ЗАЭС

22:31

"Срочно вырезать!": жена Бабкина рассказала про серьезную проблему со здоровьем

Реклама
22:10

Россияне устроили масштабный пожар на ЗАЭС: что известно

21:59

Неожиданный эффект: как бои в Курске повлияли на ситуацию на Харьковщине - офицер ВСУ

21:19

РФ в панике угрожает Украине "жестким ответом" из-за боев в Курской области

21:01

РФ может вывести значительную часть войск из Украины: Мусиенко назвал направлениеВидео

20:44

900 дней войны: что изменилось в голове у Путина?мнение

20:41

"Что было в голове?": Козловский сравнил свежее фото со службы с кадром из юности

19:46

Дожди и грозы, но не везде: в какие регионы ворвется непогода

19:38

Позор для Минобороны РФ: Россию уличили во лжи из-за ударов по Курской области - фото

19:11

Украина может взять под контроль Курскую АЭС и поставить жесткие требования - МусиенкоВидео

18:58

Харьковская операция захлебнется: Мусиенко заявил о создании буферной зоны на КурщинеВидео

18:49

Счета вырастут до небес: какие приборы "никогда не оставляют в режиме ожидания"

Реклама
18:49

Россия все чаще применяет ракеты КНДР по Украине: о чем это свидетельствует

18:02

Олимпийская чемпионка Магучих призналась, когда выйдет замужВидео

17:26

У РФ нет армии, все лучшее - на Донбассе: Грозев объяснил бои под Курском

17:23

Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - МусиенкоВидео

17:12

Жесткий взрыв и столб густого дыма над городом: россияне сбросили бомбы на Сумы

16:51

Германия должна быть готова к войне: командующий дал неутешительный сценарий

16:48

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 августа: Девы - потеряют деньги, Овнам - возможность

16:45

Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ

16:32

Что обязательно нужно положить под подушку 12 августа: строгие приметы

16:21

Стерли "красные линии": Украина может получить разрешение от Запада на удары по РФ

16:08

СБУ системно отрабатывает по складам хранения КАБов врага - эксперт

15:57

Жданов заявил о политической смерти Путина: в рядах силовиков РФ серьезный раскол

15:53

Прямо на улице: автомобили в Китае массово "становятся беременными" - что произошлоВидео

15:53

Что будет со светом в августе при условии жары: в Минэнерго дали прогноз, детали

15:42

Солнечные +32 и ночные дожди: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

15:20

Зеленский жестко отреагировал на удар по Киевской области: РФ использовала ракету КНДР

15:18

Разрыв дипотношений между Украиной и странами Африки: Кулеба назвал цели Мали и Нигера

14:59

В Горловке - "бавовна": куда прилетелоВидео

13:59

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

13:57

Уже этой осенью росармия "начнет заканчиваться" - прогноз Жданова

Реклама
13:02

ПВО уничтожила более полусотни "шахедов": что известно о последствиях атаки на Украину

12:59

Демонстрирует Путину: Беларусь показывает, как якобы перебрасывает танки в сторону Украины

12:58

Жданов: операция в Курской области - неплохой ход, стоит ожидать интересных событий

12:55

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Овнам - старое увлечение, Ракам - разочарование

12:23

"Несколько дней и как новенькая": Катя Осадчая приняла необычную аскезу

12:23

Церковный праздник 12 августа: что запрещено делать в этот день

12:20

Оккупанты взбесились: как повлияли на украинский фронт события в Курской области

12:17

"Помним 24 февраля": в ГПСУ ответили на переброску Лукашенко танков к границе

11:16

Россия признала удар ВСУ по трем своим областям: ПВО "влепила" в многоэтажку

11:12

Уже выше папы: Александр Пономарев показал свежее фото 17-летнего красавца-сына

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять