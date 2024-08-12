Последствия возможны: чем обернется для командования РФ прорыв в Курской области

Военный эксперт считает, что провал обороны в Курской области может лечь на плечи начальника Генштаба РФ.

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Герасимова могут сделать виновным в прорыве в Курскую область / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, Википедия, Президент России

В руководстве страны-агрессора России после масштабных провалов обычно ищут "крайнего", чтобы оправдать лицо других крупных игроков. Прорыв в Курскую область вряд ли будет исключением. Кремлевский диктатор Путин может обвинить в допущении прорыва Валерия Герасимова.

Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в данном случае в безопасности остается разве что министр обороны РФ Белоусов.

"Здесь показательна информация о том, что заместитель командующего Ленинградского военного округа Эседулла Абачев, возглавляющий тактическое направление "Курск", еще две недели назад докладывал Герасимову, что есть угроза вторжения в Курскую область", - говорит Жданов. видео дня

Однако Герасимов тогда ответил Абачеву, что разгонять панику и вестись на дезинформацию противника не стоит. Более того - начальник Генштаба РФ забрал часть войск Курской области на Харьковщину. Поэтому Герасимова и пытаются в этой ситуации сделать козлом отпущения.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

6 августа стало известно, что на территорию Курской области начали заходить группировки вооруженных людей. По информации росСМИ, они успешно брали под контроль населенные пункты РФ. Россияне утверждали о якобы прорыве ВСУ.

Когда группировки вооруженных людей заняли несколько населенных пунктов и закрепились там, появилась первая реакция мировых лидеров на этот прорыв. В США пообещали связаться с Киевом для разъяснений, но подчеркнули, что Украина в праве защищаться так, как считает нужным.

Продвижение по территориям России продолжилось, поэтому страна-агрессор ввела на территории трех областей режим КТО. При этом объявлять состояние войны Кремль побоялся, чтобы не взбудоражить внутреннюю панику.

Россияне утверждают, что продвигаются по их территории именно ВСУ, однако официальная украинская власть до сих пор молчит. Однако западные СМИ убеждены, что на этой операции "везде отпечатки пальцев президента Зеленского".

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