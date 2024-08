РФ объявила КТО, чтобы преуменьшить масштаб вторжения в Курскую область - ISW

Страна-агрессор Россия, чтобы не объявлять состояние войны и предотвратить внутреннюю панику, решила объявить именно контртеррористическую операцию на территории Курской и еще двух областей. Об этом говорится в новом отчете аналитиков американского Института изучения войны(ISW).

Эксперты ссылаются на данные, в частности одного из оппозиционных изданий, которое приближено к оборонному комитету Совета Федерации РФ. Оно заявило, что российских чиновников призывают молчать о ситуации в Курской области, или же обсуждать эту тему как можно короче со ссылкой на официальные заявления.

Зато российские военкоры выдвинули Кремлю предложение официально объявить в Украине войну и начали критиковать руководство страны за то, что Кремль не решился ввести военное положение.

В ISW отмечают, что это позволило бы властям РФ принимать более радикальные меры, в частности запрещать митинги, демонстрации, ввести комендантский час и организацию производства оборонных изделий для армии.

Однако диктатор Путин воздержался от официального объявления состояния войны, ведь неоднократно показывал свое нежелание полностью переводить страну на военные рельсы. Кроме этого Путин воздержался от объявления всеобщей мобилизации, ведь это бы вызвало внутреннее недовольство в стране и представляло угрозу стабильности режима Кремля.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.