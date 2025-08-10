5 мифов СССР: как пропаганда переписала историю и память

Советские мифы до сих пор влияют на наше восприятие истории. Они искажали факты, чтобы замолчать нежелательную правду и создать выгодную легенду.

Как в СССР переписывали историю

Что нам врали о войне

Советская история десятилетиями формировалась под влиянием пропаганды. Значительное количество фактов искажалось или подавалось в однобоком свете, чтобы поддержать образ "великой непобедимой державы". Главред расскажет о самых популярных мифах, которые до сих пор бытуют в сознании людей.

Пакт Молотова-Риббентропа - неожиданное дипломатическое соглашение

Как рассказывают на ютуб-канале "Интересная история", официальная советская версия событий 1939 года утверждала, что договор о ненападении с нацистской Германией был вынужденным шагом для защиты СССР. Однако известно, что существовали тайные протоколы, в которых стороны поделили сферы влияния в Восточной Европе. Это привело к разделу Польши и оккупации стран Балтии. Миф о "внезапности" соглашения скрывает длительные переговоры и сознательное сотрудничество с нацистами.

Ленд-лиз решил ход войны

Часто можно услышать, что СССР не смог бы победить без американской помощи. Советская пропаганда, наоборот, преуменьшала значение ленд-лиза, подчеркивая собственные усилия. Истина - где-то посередине: союзнические поставки техники, сырья и продовольствия сыграли важную роль, но ключевыми были массовая мобилизация, восстановление производства и устойчивость населения. Ленд-лиз не заменил собственных ресурсов СССР, однако помог ускорить победу.

Советский Союз - освободитель, а украинцы - предатели

По официальной версии СССР был спасителем народов Европы, а украинское освободительное движение - "предателями" и "фашистскими приспешниками". Такой нарратив игнорировал историю украинского сопротивления тоталитаризму, факты репрессий, депортаций и Голодомора. На самом деле многие украинцы воевали как в составе Красной армии, так и в подполье против любых оккупантов, отстаивая собственную государственность.

Видео о самых популярных мифах СССР можно посмотреть здесь:

Великая Отечественная война - отдельный конфликт

Советский термин "Великая Отечественная война" охватывает только период с июня 1941 по май 1945 года, создавая впечатление, что война началась только с нападения Германии на СССР. На самом деле Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, а в первые два года СССР сотрудничал с нацистами. Такая терминология позволяла избегать неудобных вопросов о пакте Молотова-Риббентропа и совместном разделе Польши.

Победа - исключительно заслуга советского народа

Советская пропаганда подчеркивала, что победа в войне - это исключительно результат подвига народов СССР. На самом же деле победа стала общим достижением Антигитлеровской коалиции: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая и многих других стран. Без открытия второго фронта, морских конвоев и поддержки союзников исход войны мог быть совсем другим.

Об источнике: Ютуб-канал "Интересная история" YouTube-канал "Цікава Історія" - это украиноязычный научно-популярный проект, освещающий украинскую и мировую историю без мифов и фальсификаций. Автор канала создает лаконичные и глубокие видео с фактами, архивами и аналитикой. Темы охватывают древние цивилизации, средневековье, новейшую историю и современность. Канал ориентирован на зрителей, которые ценят объективный и критический взгляд на прошлое.

