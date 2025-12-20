'КГБ и ФСБ празднуют': белорусский оппозиционер заявил об операции против Украины

Оппозиционный белорусский политик обратил внимание на активное манипулирование внутренними проблемами Украины.

https://glavred.info/war/kgb-i-fsb-prazdnuyut-politik-zayavil-ob-operacii-putina-i-lukashenko-protiv-ukrainy-10725785.html Ссылка скопирована

Кремль играет на внутренних проблемах Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Санникова:

РФ манипулирует темами выборов и коррупции в Украине

Ситуация с бывшими белорусскими политзаключенными является частью информационной операции КГБ и ФСБ

Белорусская оппозиция едина в поддержке победы Украины над Россией

Кремль и режим Лукашенко переходят к новому этапу "прощупывания" ситуации, используя как военные операции, так и провокации. Совместная граница безопасности Украины и Беларуси является ключом к выживанию Европы. Об этом в интервью Главреду рассказал оппозиционный политик, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

По его словам, РФ пытается манипулировать вопросами, которые Запад воспринимает позитивно, но в украинском контексте они могут стать деструктивными. Речь идет о вбрасывании дискуссий о проведении выборов во время войны, раздувании темы коррупции (чему иногда способствует сама украинская власть), отсутствии четких ответов от руководства страны о том, что будет дальше.

видео дня

"На этом фоне фоне, когда происходят провокации, посмотрите, что произошло с привезенной группой: как я увидел из украинской прессы, ее сразу же определили в прокремлевскую нишу. Люди, которые не могут признать реальность, продолжают работать по привычным схемам. Это показатель того, что Украина не совсем в курсе нашей ситуации", - отметил Санников.

Политик критически оценил недавние события вокруг группы освобожденных белорусских заключенных и их пресс-конференции. Санников убежден, что спецслужбы Беларуси и РФ успешно провели информационную операцию.

"Для меня не было откровением то, что происходило на пресс-конференции бывших политзаключенных в Украине. Я рад тому, что люди вышли живыми, но то, что я видел в некоторых из них в 2020 году, то, что было неприемлемым, нисколько не изменилось. Поэтому воспринимать это как "мнение белорусской оппозиции" не корректно. Белорусская оппозиция в целом едина: ее главная задача - помочь Украине победить Россию. Не выстоять, а победить. Однако такие события влияют на ситуацию: операция удалась, КГБ и ФСБ празднуют", - подчеркнул он.

Санников подчеркнул, что ситуация в Беларуси остается стратегически важной для Украины. Он отметил, что Украина является краеугольным камнем европейской безопасности, а Беларусь - катализатором процессов в Восточной Европе.

Отдельно он положительно оценил заявление президента Владимира Зеленского от 15 февраля о том, что восточная граница Украины и Беларуси должна стать границей безопасности Европы. Санников назвал его геополитически важным и обратил внимание, что впервые было четко отмечено именно на совместном украинско-белорусском измерении безопасности.

Смотрите видео интервью Андрея Санникова Главреду о снятии санкций с режима Лукашенко:

Беларусь и война в Украине - новости по теме

Напомним, между Украиной и Беларусью 13 декабря состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. Украине передали 114 гражданских, которых удерживали на территории Беларуси, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 декабря, что прекращение войны в Украине в значительной степени зависит от позиции США и лично Дональда Трампа. По его словам, решающим является то, останется ли Трамп последовательным в своей позиции, а роль Европы он назвал второстепенной из-за нехватки ресурсов без поддержки Вашингтона.

Как сообщал Главред, 18 декабря Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" якобы уже размещен в Беларуси и заступил на боевое дежурство. По его словам, это делается для "сдерживания" и чтобы не допустить войны.

Читайте также:

О персоне: Андрей Санников Андрей Олегович Санников (бел. Андрей Алегавич Санникаў; 8 марта 1954, Минск) - белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред