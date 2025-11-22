Украина вернула из Беларуси 31 украинца: Коордштаб раскрыл подробности

Главное:
- Украина вернула из Беларуси 31 гражданского украинца
- Украинцы были задержаны на территории Беларуси и приговорены к различным срокам заключения
- Освобожденные украинцы получат всю необходимую помощь
Украина вернула из Беларуси 31 гражданского гражданина, которых удерживали на территории Белоруссии. Все они были задержаны и осуждены на территории РБ.
Среди освобожденных гражданских есть больные тяжелыми заболеваниями, в частности онкологией. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в субботу, 22 ноября.
"Сегодня между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. В результате успешных переговоров с белорусской стороной Координационным штабом по поручению президента Украины удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которые удерживались на территории Республики Беларусь", - говорится в заявлении.
Отмечается, что женщины и мужчины были задержаны на территории Беларуси и приговорены к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет. Возраст самой молодой освобожденной украинки - 18 лет, самому старшему - 58 лет.
Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.
Коордштаб выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению украинцев.
Возвращение и обмен заключенных - последние новости
Как писал Главред, 11 сентября 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Среди освобожденных было шесть литовцев, а также граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции. Науседа поблагодарил за это освобождение президента США Дональда Трампа.
Напомним, что еще в 2020 году бывший заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, ведь страна-союзник России грубо нарушает права человека.
Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
