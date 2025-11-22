Украина вернула из Беларуси 31 украинца: Коордштаб раскрыл подробности

Женщины и мужчины были задержаны на территории Беларуси и приговорены к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-vernula-iz-belarusi-31-grazhdanskogo-ukrainca-koordshtab-raskryl-podrobnosti-10717919.html Ссылка скопирована

Украина вернула из Беларуси 31 гражданского украинца / Коллаж: Главред, фото: Коордштаб

Главное:

Украина вернула из Беларуси 31 гражданского украинца

Украинцы были задержаны на территории Беларуси и приговорены к различным срокам заключения

Освобожденные украинцы получат всю необходимую помощь

Украина вернула из Беларуси 31 гражданского гражданина, которых удерживали на территории Белоруссии. Все они были задержаны и осуждены на территории РБ.

Среди освобожденных гражданских есть больные тяжелыми заболеваниями, в частности онкологией. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в субботу, 22 ноября.

видео дня

"Сегодня между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. В результате успешных переговоров с белорусской стороной Координационным штабом по поручению президента Украины удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которые удерживались на территории Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

Отмечается, что женщины и мужчины были задержаны на территории Беларуси и приговорены к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет. Возраст самой молодой освобожденной украинки - 18 лет, самому старшему - 58 лет.

Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

Коордштаб выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению украинцев.

Возвращение и обмен заключенных - последние новости

Как писал Главред, 11 сентября 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Среди освобожденных было шесть литовцев, а также граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции. Науседа поблагодарил за это освобождение президента США Дональда Трампа.

Напомним, что еще в 2020 году бывший заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, ведь страна-союзник России грубо нарушает права человека.

Читайте также:

Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред