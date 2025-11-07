Зеленский ответил Лукашенко на его "приглашение" украинцев в Беларусь

Президент Украины подчеркнул, что украинцы хорошо помнят роль Белоруссии в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на "добрые" заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес украинцев.

Во время встречи с журналистами Владимир Зеленский прокомментировал попытки Лукашенко, недавно даже приглашавшего украинцев жить в Беларуси, показать свою "доброту".

"В последнее время Лукашенко стал "очень болтливым" в медиа. Он показывает, как он добр к нашему народу", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что украинцы хорошо помнят роль Белоруссии в войне.

Нам его доброта, которая в 4 утра с ракетами пришла, не нужна. И если он думает, что своими словами немножечко заговорит нашу память - мы молодые люди, все очень хорошо помним. И он все равно будет платить за то, что он сделал", — резко ответил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Лукашенко не удастся заговорить память украинцев, и он будет расплачиваться за свое союзничество с Россией. С первых дней полномасштабного вторжения территория Беларуси использовалась Россией как плацдарм для наступления на север Украины и регулярных ракетных обстрелов украинских городов.

