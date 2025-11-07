Зеленский ответил Лукашенко на его "приглашение" украинцев в Беларусь

Вы узнаете:
- Как Зеленский отреагировал на заявления Лукашенко
- Президент Украины подчеркнул, что украинцы хорошо помнят роль Белоруссии в войне
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на "добрые" заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес украинцев.
Во время встречи с журналистами Владимир Зеленский прокомментировал попытки Лукашенко, недавно даже приглашавшего украинцев жить в Беларуси, показать свою "доброту".
"В последнее время Лукашенко стал "очень болтливым" в медиа. Он показывает, как он добр к нашему народу", — отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что украинцы хорошо помнят роль Белоруссии в войне.
Нам его доброта, которая в 4 утра с ракетами пришла, не нужна. И если он думает, что своими словами немножечко заговорит нашу память - мы молодые люди, все очень хорошо помним. И он все равно будет платить за то, что он сделал", — резко ответил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что Лукашенко не удастся заговорить память украинцев, и он будет расплачиваться за свое союзничество с Россией. С первых дней полномасштабного вторжения территория Беларуси использовалась Россией как плацдарм для наступления на север Украины и регулярных ракетных обстрелов украинских городов.
Ситуация в Беларуси - последние новости
Как ранее сообщал Главред, эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси. Шаги США в сторону Беларуси на данный момент носят гуманитарный характер.
Также ранее эксперт сделал тревожное заявление о вовлечении Минска в войну. Руководитель Центра политического анализа и прогноза отметил, что Запад и Украина почти не ведут борьбу за влияние на Беларусь.
Напомним, на фоне учений в Беларуси в Bild заявили, что Путин и Лукашенко готовят три стратегии войны с Западом. В Bild считают, что сравнительно небольшое количество военных, участвующих в учениях, не должно вводить в заблуждение относительно опасности Запада.
Вам может быть интересно:
- Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктатору
- Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условие
- Лукашенко обратился к Зеленскому с "хорошим предложением" после встречи с Путиным
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред