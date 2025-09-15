'Пространство для маневра': эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси

Шаги США в сторону Беларуси пока имеют гуманитарный характер.

Каким может быть результат обсуждения определенных вопросов между Лукашенко и представителями США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Усов:

США сейчас не смогут избавить Беларусь от зависимости от РФ

У Лукашенко может появиться пространство для маневра без России

Трамп может действовать в отношении Беларуси в рамках определенной стратегии

Недавно представитель США провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Можно предположить, что такой шаг Штаты сделали с целью вывести Беларусь из орбиты страны-агрессора России.

Однако на самом деле это пока невозможно. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра политического анализа и прогноза доктор политических наук Павел Усов.

Как Россия "задушила" Беларусь

По словам эксперта, после 2020 года в стратегическом, политическом и экономическом плане Беларусь фактически стала прокси российских гибридных операций на Западе.

Также на ситуацию повлияли иммиграционный кризис на границах ЕС, пограничные провокации и использование территории для нападения на Украину, а также размещение российского ядерного оружия.

"Но даже в таких условиях, как показывал опыт 1950-1960-х годов, при всеобъемлющем контроле в то время Советского Союза, а теперь РФ не играть на этом поле, с точки зрения реальной политики было бы ошибкой. То есть даже в этих условиях, когда есть российская воля в Беларуси, не пытаться разыгрывать какие-то партии с точки зрения администрации Трампа ошибочно", - отметил Усов.

Какую стратегию может иметь Трамп в отношении Беларуси

Сейчас США и Беларусь обсуждают гуманитарные вопросы, возможные точечные отмены отдельных санкций и вероятность восстановления дипломатических отношений.

"Посольство США в Беларуси сейчас не работает, и появление полноценного американского посла в Беларуси стало бы в определенной степени подтверждением ее субъектности, которую страна фактически потеряла после 2022 года", - отметил Усов.

Для Лукашенко это также имеет значение и может открыть определенное пространство для маневра. Но в условиях всесторонней зависимости Беларуси от России ожидать, что Лукашенко бросится менять курс, не приходится.

Ситуация в Беларуси - последние новости

Напомним, Главред писал, что 12 сентября все пограничные переходы Польши с Беларусью закрыли до дальнейшего уведомления. Пограничники натянули колючую проволоку и установили заградительные щиты.

Накануне стало известно, что на российско-белорусских учениях "Запад-2025", которые начались в Беларуси, диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом.

Ранее сообщалось, что 11 сентября 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Вероятно, это произошло в обмен на то, что Штаты отменили санкции против белорусского государственного авиаперевозчика "Белавиа".

О персоне: Павел Усов Павел Усов - белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже учился в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию. Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы относительно политической ситуации в регионе. Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем. Его специализация - авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

