Будут ли отключения света зимой: в Укрэнерго объяснили, чего ждать украинцам

В отопительный сезон электроэнергию, вероятно, не будут отключать, если РФ не нанесет ударов по энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в комментарии Укринформу.
В компании отметили, что энергосистему сейчас готовят к зиме. В частности, речь идет о восстановлении поврежденного россиянами оборудования и пополнении запасов материалов, необходимых для ремонтов.
При этом, успешная работа энергосистемы будет зависеть от интенсивности вражеских ударов и скорости проведения восстановительных работ.
"Если не будет новых системных атак на энергообъекты, есть все основания рассчитывать на прохождение зимнего сезона без ограничений потребления электроэнергии... Как будет действовать враг зимой и с какой силой ожидать обстрелов мы сейчас не можем предсказать. Но точно знаем, что должны быть готовы к любым сценариям", - сообщили в пресс-службе.
В компании добавили, что Украине удалось восстановить часть утраченной генерации и поврежденные элементы системы передачи. Кроме этого, на ситуацию в украинской энергосистеме влияют новые небольшие электростанции.
Как писал Главред, РФ в очередной раз начала обстреливать энергетические объекты Украины. Так, в ночь на понедельник, 8 сентября, Россия осуществила массированную атаку по объекту тепловой генерации в Киевской области.
Недавно директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал два областных центра, которые могут остаться без тепла и света в случае ракетно-дронных атак.
В то же время глава Минэнерго Герман Галущенко заявлял, что зимой 2025-2026 года, по предварительным прогнозам, украинцы не замерзнут и не останутся без света. Хотя ситуация в энергетике сложная из-за ударов страны-агрессора России.
