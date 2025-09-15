Будут ли отключения света зимой: в Укрэнерго объяснили, чего ждать украинцам

В период отопительного сезона украинцы будут иметь бесперебойный доступ к электроэнергии только при одном условии.

Будут ли выключать свет зимой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Вернется ли Украина к графикам отключения света

Как энергосистему готовят к зиме

В отопительный сезон электроэнергию, вероятно, не будут отключать, если РФ не нанесет ударов по энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в комментарии Укринформу.

В компании отметили, что энергосистему сейчас готовят к зиме. В частности, речь идет о восстановлении поврежденного россиянами оборудования и пополнении запасов материалов, необходимых для ремонтов.

При этом, успешная работа энергосистемы будет зависеть от интенсивности вражеских ударов и скорости проведения восстановительных работ.

"Если не будет новых системных атак на энергообъекты, есть все основания рассчитывать на прохождение зимнего сезона без ограничений потребления электроэнергии... Как будет действовать враг зимой и с какой силой ожидать обстрелов мы сейчас не можем предсказать. Но точно знаем, что должны быть готовы к любым сценариям", - сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что Украине удалось восстановить часть утраченной генерации и поврежденные элементы системы передачи. Кроме этого, на ситуацию в украинской энергосистеме влияют новые небольшие электростанции.

Как писал Главред, РФ в очередной раз начала обстреливать энергетические объекты Украины. Так, в ночь на понедельник, 8 сентября, Россия осуществила массированную атаку по объекту тепловой генерации в Киевской области.

Недавно директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал два областных центра, которые могут остаться без тепла и света в случае ракетно-дронных атак.

В то же время глава Минэнерго Герман Галущенко заявлял, что зимой 2025-2026 года, по предварительным прогнозам, украинцы не замерзнут и не останутся без света. Хотя ситуация в энергетике сложная из-за ударов страны-агрессора России.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

